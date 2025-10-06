¿Cómo secar rápido la ropa y evitar malos olores en temporada de lluvias?

Lavar y secar la ropa durante la temporada de lluvias representa un reto para muchas personas, pues la presencia de humedad no solo impide que las prendas queden secas, también influye en que estas guarden malos olores.

Con las precipitaciones constantes, el secado de la ropa se convierte en un proceso muy lento, sin embargo, algunos trucos caseros pueden hacer más corta la espera.

El clima húmedo y el frío puede dejar olores desagradables en tu ropa y manchas difíciles de quitar, por esto es importante conocer algunos métodos para que la ropa seque rápido sin perder el olor y la apariencia de recién lavado.

Así puedes secar rápido tu ropa en temporada de lluvias

Cuando la ausencia de sol no permite tender la ropa al aire libre, es indispensable que se cuente con otras alternativas de secado que no maltraten las prendas, que eliminen las bacterias que provocan el mal olor y que sean eficaces.

Algunas recomendaciones y técnicas caseras que pueden ayudarte a acelerar el proceso de secado y evitar que las prendas se dañen son:

Utiliza más de un ciclo de centrifugado

Al sacar la ropa de la lavadora en tu rutina, vuelve a centrifugar una vez más las prendas. Este truco retirará el exceso de agua de la ropa. Si lavas a mano, asegúrate que al tender la ropa el agua pueda escurrir correctamente de las prendas, evitando que el agua se absorba y se impregne en la tela.

Usa el aire a tu favor

Cuelga o tiende la ropa en espacios estratégicos al interior de tu hogar, donde haya corrientes de aire como ventiladores de piso o ventanas abiertas. De esta forma, el aire en constante circulación actuará de mejor forma que el calor estático. También puedes utilizar como último recurso una plancha o secadora de cabello, sin embargo, es importante que consideres su impacto en el medio ambiente.

Acomoda bien tu ropa

Al tender las prendas deja espacio suficiente entre ellas y evita amontonarlas, esto permitirá que el aire circule de mejor manera, acerando el proceso de secado. También evita poner la ropa sobre muebles, sillas, mesas o en el sofá, mejor busca lugares altos para colgarla.

Usa vinagre blanco o mete la ropa en el congelador

Un truco eficaz consiste en utilizar vinagre blanco en el último ciclo de enjuague, esto eliminará los restos de detergente y combatirá los malos olores. También puedes meter tu ropa en una bolsa hermética y colocarla dentro del congelador, lo que eliminará las bacterias que generan el mal olor sin dañar la tela.

