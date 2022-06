Las mejores 8 plantas de interior para tu hogar si tienes mascotas

Muchas plantas de interior pueden ser peligrosas de cultivar. Sin embargo, esto no debe ser motivo de preocupación. Las plantas de interior más comunes, las que se encuentran en todas partes, desde los supermercados hasta en viveros, son algunas de las más venenosas. Filodendros, pothos, lirio de paz, singonio, sansevieria, anturio, y difenbachia. Todos ellos tienen el potencial de ser dañinos, pero eso no nos impide mantenerlos en nuestros hogares ya que no los ingerimos.

Es posible mantener a nuestra mascota alejada de las plantas, o también se les puede enseñar a no acercarse. Pero si este no está acostumbrado a vivir cerca de plantas, lo mejor es adecuar un espacio seguro para evitar cualquier peligro.

UNSPLASH/Brina Blum

Para los extremadamente cautelosos, se puede evitar tener cualquier planta que tenga el potencial de causar daño, especialmente si tienes un gato, ya que es mucho más difícil mantener las plantas fuera de su alcance que otros animales.

Si es así, esta es una lista de 8 plantas de interior pet-friendly que puedes tener en casa sin ninguna preocupación:

Bambú

Calathea

Cuerda de corazones

Fitonia

Hoya

Maranta

Peperomia

Pilea

UNSPLASH/Patrik Perkins

AD