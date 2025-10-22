El Teatro Experimental de Jalisco fue inaugurado el 6 de diciembre de 1960 y forma parte del Catálogo de Patrimonio Cultural de la Nación . El recinto se ofrece como una puesta en escena para diversas obras de teatro que buscan encontrar conexión con el público asistente.

Por fortuna, este lugar se encuentra en Guadalajara y cada semana ofrece obras de calidad artística que acercan la cultura a las personas a un precio accesible.

A continuación te presentamos los detalles de los eventos que se presentarán esta semana en el recinto ubicado en Calzada Independencia Sur, Núcleo Agua Azul.

Cartelera del 22 al 26 de octubre en el Teatro Experimental

Miércoles 22 de octubre

La Arquitectura del Deseo

Sinopsis : esta puesta en escena es un recorrido escénico sobre la memoria y los deseos del Teatro Experimental de Jalisco con motivo de su 65 aniversario. Una instalación performativa que recorre la historia del recinto a través de la mirada de quienes lo han habitado ¿Qué historias contaría el teatro si nos hablara? ¿Cómo el espacio nos permite preguntarnos sobre su permanencia? ¿Qué deseos fluyen en las entrañas del recinto?

Una obra de la compañía Ciclo de Teatro Documental Hecho por Mujeres.

Entradas: 100 pesos cada una

Horario: 19:30 horas

Jueves 23 de octubre

Ella 2.0

Sinopsis : Ana y Mary se reencuentran 11 años después de haber compartido una amistad intensa, secreta y transformadora en la preparatoria. En aquel entonces, entre uniformes escolares, chats a escondidas y tardes compartidas bajo un ficus, vivieron algo que no supieron nombrar, ni atreverse a enfrentar. Hoy, en la adultez, sus caminos se cruzan nuevamente. La nostalgia, los silencios no dichos y los mensajes que nunca se enviaron resurgen en un espacio cargado de memorias. Entre risas, heridas y una nueva oportunidad, ambas deberán enfrentarse a lo que fueron, a lo que sienten y, quizás, a lo que aún podrían ser.

Una obra de la compañía Colectivo ND: Nuevas Direcciones Teatrales.

Entradas: 130 pesos cada una (no incluye otros cargos)

Horario: 20:00 horas

Viernes 24 de octubre

Quisiera ser un ajolote

Sinopsis : A través del Ajolote, sus comportamientos, cualidades y virtudes se crea una metáfora escénica sobre la resiliencia, los cambios, los miedos, la muerte y aquellas coincidencias con el anfibio mexicano. Una mezcla metafórica de movimiento, máscaras, títeres y materia para adquirir nuevas formas de expresión y juego, integrando el cuerpo como una extensión del ser matérico. El papel, la sonoridad, telas y cuerpos, interactúan para la creación escénica donde el tema motivo es el Ajolote Mexicano y su historia.

Una obra de la compañía Teatro Vagabundo.

Entradas: 100 pesos cada una (no incluye otros cargos)

Horario: 20:00 horas

Sábado 25 de octubre

Entradas: 100 pesos cada una (no incluye otros cargos)

Horario: 20:00 horas

La taquilla del Teatro Experimental está abierta los días que el teatro tiene actividad, una hora antes de cualquier evento en cartelera. ¡No te pierdas de estas emotivas presentaciones!

