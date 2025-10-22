Miércoles, 22 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte en la Era de Escorpión

De acuerdo con la astróloga Mhoni Vidente, durante este periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre, las energías estarán enfocadas en el amor, el crecimiento personal y la estabilidad económica

Por: Moisés Figueroa

Escorpión vivirá un periodo muy apasionado, su magnetismo atraerá nuevas oportunidades amorosas y fortalecerá vínculos existentes. SUN / ARCHIVO

Escorpión vivirá un periodo muy apasionado, su magnetismo atraerá nuevas oportunidades amorosas y fortalecerá vínculos existentes. SUN / ARCHIVO

Comienza la Era de Escorpión, uno de los signos más intensos, fuertes y místicos del zodiaco. De acuerdo con Mhoni Vidente, durante este periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre, las energías estarán enfocadas en el amor, el crecimiento personal y la estabilidad económica.

Dos cartas dominarán esta etapa, Los Amantes y El As de Oros, anunciando decisiones importantes en el amor y grandes oportunidades materiales.

Escorpión es un signo inteligente, humanista, político y con una profunda conexión espiritual. Sin embargo, debe cuidar su carácter explosivo y aprender a pensar antes de actuar, para no perder lo que ha logrado por un impulso o enojo momentáneo.

También será vital mantener la discreción y no compartir demasiado sobre su vida privada. La prudencia será su mejor aliada para alcanzar el éxito.

Escorpión vivirá un periodo muy apasionado, su magnetismo atraerá nuevas oportunidades amorosas y fortalecerá vínculos existentes.

Además, según Mhoni Vidente, algunos signos serán beneficiados durante esta temporada de Escorpión; conoce los más compatibles:

Acuario

Con Acuario, Escorpión encontrará una conexión intensa pero diferente. Aunque piensan de maneras opuestas, juntos pueden equilibrarse.

Acuario aporta libertad, creatividad y nuevas ideas, mientras que Escorpión enseña profundidad y compromiso, si ambos respetan sus espacios, pueden construir una relación duradera y llena de crecimiento mutuo.

Piscis

Con Piscis hay una unión casi espiritual, ambos signos de agua se comprenden sin palabras, se apoyan emocionalmente y disfrutan de la conexión emocional y sexual.

Esta combinación promete un amor romántico, sensible y de mucha empatía. Piscis le recuerda a Escorpión la importancia de perdonar y soltar el pasado.

Cáncer

Escorpión y Cáncer forman una de las parejas más estables del zodiaco. Comparten la necesidad de seguridad, lealtad y cariño.

Ambos son protectores y familiares, lo que los hace ideales para construir un hogar sólido. Cáncer suaviza el carácter fuerte de Escorpión y lo ayuda a confiar más en el amor.

Virgo

Virgo y Escorpión se complementan a la perfección. La inteligencia y organización de Virgo ayudan a Escorpión a enfocarse en sus metas, mientras que Escorpión aporta pasión y energía a la relación.

Es una unión práctica, sensual y muy estable, ideal para proyectos conjuntos y relaciones duraderas.

La astróloga menciona que los números mágicos para este periodo son el 02, 08 y 27, mientras que los colores de poder serán el verde y blanco. 

Finalmente los días favorables serán los martes y domingos.

Con información de Mhoni Vidente

MF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones