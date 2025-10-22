Mhoni Vidente: Signos que tendrán suerte en la Era de Escorpión

Comienza la Era de Escorpión, uno de los signos más intensos, fuertes y místicos del zodiaco. De acuerdo con Mhoni Vidente, durante este periodo del 21 de octubre al 20 de noviembre, las energías estarán enfocadas en el amor, el crecimiento personal y la estabilidad económica.

Dos cartas dominarán esta etapa, Los Amantes y El As de Oros, anunciando decisiones importantes en el amor y grandes oportunidades materiales.

Escorpión es un signo inteligente, humanista, político y con una profunda conexión espiritual. Sin embargo, debe cuidar su carácter explosivo y aprender a pensar antes de actuar, para no perder lo que ha logrado por un impulso o enojo momentáneo.

También será vital mantener la discreción y no compartir demasiado sobre su vida privada. La prudencia será su mejor aliada para alcanzar el éxito.

Escorpión vivirá un periodo muy apasionado, su magnetismo atraerá nuevas oportunidades amorosas y fortalecerá vínculos existentes.

Además, según Mhoni Vidente, algunos signos serán beneficiados durante esta temporada de Escorpión; conoce los más compatibles:

Acuario

Con Acuario, Escorpión encontrará una conexión intensa pero diferente. Aunque piensan de maneras opuestas, juntos pueden equilibrarse.

Acuario aporta libertad, creatividad y nuevas ideas, mientras que Escorpión enseña profundidad y compromiso, si ambos respetan sus espacios, pueden construir una relación duradera y llena de crecimiento mutuo.

Piscis

Con Piscis hay una unión casi espiritual, ambos signos de agua se comprenden sin palabras, se apoyan emocionalmente y disfrutan de la conexión emocional y sexual.

Esta combinación promete un amor romántico, sensible y de mucha empatía. Piscis le recuerda a Escorpión la importancia de perdonar y soltar el pasado.

Cáncer

Escorpión y Cáncer forman una de las parejas más estables del zodiaco. Comparten la necesidad de seguridad, lealtad y cariño.

Ambos son protectores y familiares, lo que los hace ideales para construir un hogar sólido. Cáncer suaviza el carácter fuerte de Escorpión y lo ayuda a confiar más en el amor.

Virgo

Virgo y Escorpión se complementan a la perfección. La inteligencia y organización de Virgo ayudan a Escorpión a enfocarse en sus metas, mientras que Escorpión aporta pasión y energía a la relación.

Es una unión práctica, sensual y muy estable, ideal para proyectos conjuntos y relaciones duraderas.

La astróloga menciona que los números mágicos para este periodo son el 02, 08 y 27, mientras que los colores de poder serán el verde y blanco.

Finalmente los días favorables serán los martes y domingos.

Con información de Mhoni Vidente

MF