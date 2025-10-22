Quiso vender a su hijo y terminó detenido por la Fiscalía de Jalisco

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer este miércoles la detención de un hombre presuntamente involucrado en varios delitos, en agravio de su hijo, un menor de edad, incluyendo el intentar haberlo vendido, que se habrían cometido hace casi 10 años.

"El trabajo coordinado de los equipos ministeriales, permitió la identificación de Yonathan Francisco "N", señalado por su probable responsabilidad en los delitos de tráfico de menores, abandono de familiares, abandono de personas y supresión del estado civil", dio a conocer la dependencia estatal en un comunicado.

De acuerdo con la investigación, dijo, los hechos que derivaron en la orden de aprehensión ocurrieron en el año 2016 en el municipio de Ocotlán. El ahora detenido, identificado como el padre biológico del menor de edad, presuntamente intentó venderlo con el fin de obtener recursos para la adquisición de sustancias ilícitas.

"La acción implicó dejar al menor en situación de abandono con personas ajenas", afirmó la Fiscalía del Estado.

Yonathan Francisco "N" fue capturado en calles de la colonia Santa Cecilia en el municipio de Ocotlán, y ya quedó a disposición de la autoridad judicial que lo requería, quien determinará su situación jurídica.

"La Fiscalía del Estado reitera su compromiso inquebrantable con la protección de los derechos de la niñez y la procuración de justicia. Esta captura subraya la eficacia de las labores de inteligencia y el profesionalismo del personal operativo para llevar ante la justicia a quienes atentan contra la integridad y seguridad de los grupos más vulnerables de la sociedad", finalizó la Fiscalía en el comunicado.

