¡Atención cinéfilos! El próximo jueves 23 de octubre llegan a la pantalla grande de Cinépolis los mejores estrenos que no puedes perderte, desde una adaptación de un bestseller mundial, hasta una cinta de stop motion que podría convertirse en tu próxima película favorita.

Prepara tus palomitas y comienza a marcar en tu calendario tu próxima cita en Cinépolis.

A pesar de ti

A pesar de ti narra la intensa y conmovedora historia entre Morgan Grant y su hija Clara, dos mujeres unidas por la sangre pero separadas por sus diferencias.

Morgan se convirtió en madre siendo muy joven, sacrificando sus propios sueños para dedicarse por completo a criar a Clara, sin embargo, cuando la adolescente comienza a buscar su propio camino, la relación entre ambas se fractura; todo empeora tras un trágico accidente que arrebata la vida de Chris, esposo de Morgan y padre de Clara, marcando un antes y un después en la vida de las dos.

"A pesar de ti" está basada en la novela de Colleen Hoover, quien también escribió “Romper el Círculo” la cual también se convirtió en una cinta.

Soy Frankelda

Frankelda, una talentosa escritora de terror del siglo XIX, está a punto de vivir su propia historia escalofriante, pues todo cambia cuando recibe la visita del enigmático Príncipe de los Sustos, quien la invita a cruzar al Reino de las Pesadillas.

Allí, deberá usar su imaginación para crear relatos que aterroricen al mundo real… pero no será tarea fácil, otras pesadillas intentarán detenerla, desatando una aventura gótica llena de misterio, fantasía y oscuridad, una propuesta visualmente impactante que promete hacerte temblar… y disfrutar cada susto.

Lee también: Top 10 de las películas más vistas de la semana en Netflix México

Otros estrenos de Cinépolis el 23 de octubre de este 2025

Cuando el cielo se equivoca

Re estreno – ParaNorman

Good Boy

Tesis sobre una domesticación

Re estreno – Volver al futuro

El padre del año

Springsteen: Música de ninguna parte

Conoce los grandes beneficios de la tarjeta Círculo INFORMADOR

Finalmente, recuerda que con la tarjeta Círculo INFORMADOR puedes disfrutar de la magia de Cinépolis con hasta un 49 por ciento de descuento en salas tradicionales y VIP en todo momento, así como beneficios adicionales en la dulcería.

Para ello necesitarás seguir los siguientes pasos:

1-Selecciona Obtener mi folio. 2- Da clic en Usar beneficio. 3-Elige tu cine favorito. 4-Compra tus folios. 5- Redime en taquilla y disfruta tu película.

¿Qué esperas para obtener tu tarjeta del Círculo INFORMADOR? Con ella podrás obtener otros grandes beneficios en restaurantes, cafés, compras, viajes, hoteles, cines, conciertos, bares, servicios y muchas otras marcas y establecimientos más.

NA