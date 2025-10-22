Miércoles, 22 de Octubre 2025

Jalisco |

Así puedes ganar mil pesos en tu tarjeta de Mi Movilidad

¡Que no se te pase! La aplicación Mi Saldo implementó un concurso en donde puedes ganar mil pesos de saldo en la app para que puedas recargar tu tarjeta de Mi Movilidad de Jalisco

Por: Nancy Andrade Jáuregui

Toma en cuenta que dentro de las bases del concurso se establece que debe ser una fotografía real y no hecha con Inteligencia Artificial. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

La aplicación Mi Saldo dió a conocer los detalles del concurso “Mi disfrazaldo” en donde puedes ganar mil pesos de saldo en la app para que puedas recargar tu tarjeta de Mi Movilidad de Jalisco.

La dinámica consciente en publicar una foto con tu mejor disfraz, sosteniendo una hoja que diga: "@misaldoapp" escrito a mano

Puedes elegir cualquier disfraz de tu elección, tomando en cuenta que sea creativo y original. 

La imagen deberás publicarla en su última publicación de la página de Facebook “Mi Saldo” que de igual forma te compartimos aquí abajo para que te sea más fácil localizarla. 

La foto con más reacciones será la ganadora, y el conteo de todos los me gusta, me encanta, me divierte o cualquier otra, se realizará el 30 de octubre.

El o la ganadora se dará a conocer el próximo viernes 31 de octubre. 

Toma en cuenta que debe ser una fotografía real y no hecha con Inteligencia Artificial.

NA

