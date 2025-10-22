Miércoles, 22 de Octubre 2025

Panteón de Belén: Asiste a la obra teatral "La Muerte Irredenta"; estas son las fechas

Esta obra cumple 31 años en este 2025  y sus primeras 700 presentaciones

Por: El Informador

La obra tendrá la actuación de Ana Luz Navarro Rincón. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Si quieres disfrutar de las fechas de Día de Muertos de una forma diferente, puedes asistir a una de las obras de teatro que habrá en uno de los panteones más populares de Guadalajara, se trata del Panteón de Belén.

La obra teatral que habrá en dicho camposanto es "La Muerte Irredenta" de Elia Vargas Sastre, con la actuación de Ana Luz Navarro Rincón.

Serán tres las funciones: Jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de noviembre. Inicia a las 7:00 pm y termina a las 9:30 pm.

Los boletos ya se encuentran en preventa (hasta el 31 de octubre a partir de 3 años de edad): 210 pesos general.

Después de la preventa, el costo será de 270 pesos.

Esta obra cumple 31 años en este 2025  y sus primeras 700 presentaciones, convirtiéndose en la tradición "más tapatía" de esta temporada.

ESPECIAL 
ESPECIAL 

Visita la página de la obra para más información: https://www.facebook.com/people/La-muerte-irredenta/100065697274259/

