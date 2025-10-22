Conoce a los nominados de los Billboard Latin Music Awards 2025

Los Billboard Latin Music Awards celebran los álbumes, canciones e intérpretes más populares de la música latina, basándose en las listas semanales de Billboard.

La edición 2025 se llevará a cabo este jueves a las 20:00 horas en el James L. Knight Center de Miami, Estados Unidos (18:00 horas en Ciudad de México).

Para quienes quieran ser parte de este importante momento de la música latina, la ceremonia se transmitirá en vivo por Telemundo, su app y la plataforma de streaming Peacock.

Este año, los premios incluyen 49 categorías que abarcan géneros como pop latino, tropical, ritmo latino y regional mexicano, además de otorgar premios honoríficos a artistas destacados.

Dichos reconocimientos especiales se entregan a Bad Bunny, que recibirá el reconocimiento como "Artista Latino del Siglo 21"; Laura Pausini que será reconocida con el "Premio Billboard Ícono"; Peso Pluma obtendrá el Premio "Vanguardia" y Elvis Crespo será galardonado con el Premio "Salón de la Fama".

El show estará concedido por la cantautora colombiana ganadora del Grammy, Goyo, junto con el conductor mexicano Javier Poza , mientras que los números musicales correrán por parte de Danny Ocean, Ozuna, Xavi, Grupo Frontera, Netón Vega, Carlos Vives, La Arrolladora Banda El Limón, Beéle o Emilia, por mencionar algunos.

¿Quiénes son los nominados de los Billboard Latin Music Awards 2025?

Para la edición 2025, Bad Bunny encabeza la lista de nominados con 27 menciones, incluidas artista del año, compositor del año y Top Latin Album del Año por "Debí Tirar Más Fotos", estableciendo un récord histórico para los premios.

Al músico puertorriqueño le siguen el regional mexicano Fuerza Regida, con 15 menciones, en apartados como artista del año, Global 200 artista latino del año y álbum regional mexicano del año por "111XPANTÍA".

En tercer lugar de los más nominados está Rauw Alejandro con 14, en categorías como artista del año, gira del año y "Top Latin Album" del año por "Cosa Nuestra"; le sigue Karol G con 10 menciones, en categorías como canción del año para "Si antes te hubiera conocido", Global 200 artista latino del año; "Hot Latin Songs" artista del año, femenina; y álbum "Latin Rhythm" del año por "Tropicoqueta".

Tito Double P, el artista emergente de la música regional mexicana, reunió 10 nominaciones que incluyen artista del año, Global 200 artista latino del año y "Top Latin Album" del año por "Incómodo", mientras que su primo Peso Pluma obtuvo nueve nominaciones que incluyen álbum regional mexicano del año, artista del año; "Hot Latin Songs" artista del año, masculino; y diversas categorías de álbumes por "Éxodo".

Las nominaciones se basan en interacciones de los fans con la música, incluyendo el streaming, las ventas de álbumes y canciones digitales, la difusión radial y giras, rastreadas por Billboard.

