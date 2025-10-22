Este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó desde su cuenta oficial que, tras una operación estratégica, se detuvo a integrantes de una célula delictiva que operaba en Sinaloa.

Entre los detenidos se encontraban José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, y Juan Carlos “N”, “Chango” , quienes habían sido detenidos el pasado diciembre de 2024, pero posteriormente fueron liberados por un juez, de quien se desconoce la identidad.

En total fueron detenidos 6 integrantes de dicha célula criminal. X / @OHarfuch

La operación fue llevada a cabo gracias a los trabajos coordinados entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la SSPC.

En total fueron detenidos 6 integrantes de dicha célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. En esta detención también se aseguraron 8 armas de fuego.

Durante las primeras horas de este miércoles, los supuestos delincuentes fueron capturados nuevamente. Cabe decir que el líder de la célula, Luis Ezequiel "N", "El Morral" , perdió la vida al atacar a la autoridad en el desarrollo del operativo.

El supuesto líder de la célula delictiva perdió la vida al atacar a la autoridad en el desarrollo del operativo. X / @OHarfuch

