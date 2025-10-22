Este miércoles, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) publicó desde su cuenta oficial que, tras una operación estratégica, se detuvo a integrantes de una célula delictiva que operaba en Sinaloa.Entre los detenidos se encontraban José Manuel “N”, alias “Mono Canelo”, y Juan Carlos “N”, “Chango”, quienes habían sido detenidos el pasado diciembre de 2024, pero posteriormente fueron liberados por un juez, de quien se desconoce la identidad.La operación fue llevada a cabo gracias a los trabajos coordinados entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y elementos de la SSPC. En total fueron detenidos 6 integrantes de dicha célula criminal vinculada con homicidios, narcotráfico, privación ilegal de la libertad y agresiones armadas. En esta detención también se aseguraron 8 armas de fuego.Durante las primeras horas de este miércoles, los supuestos delincuentes fueron capturados nuevamente. Cabe decir que el líder de la célula, Luis Ezequiel "N", "El Morral", perdió la vida al atacar a la autoridad en el desarrollo del operativo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF