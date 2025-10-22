Yo Jalisco Apoyo para el Transporte entregará nuevas tarjetas este 23 de octubre

El programa Yo Jalisco Apoyo para el Transporte continuará con la distribución de beneficios este jueves 23 de octubre en el municipio de El Salto, Jalisco, donde se realizará la entrega de nuevas tarjetas a las y los beneficiarios convocados. La jornada tendrá lugar en el Club Deportivo Río Grande, con horario de atención de 9:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Este programa forma parte de las acciones del Gobierno de Jalisco para facilitar la movilidad de personas que utilizan el transporte público como parte esencial de sus actividades diarias y su objetivo es reducir el gasto en pasajes de estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores, mujeres jefas de familia y familiares de personas desaparecidas, brindando un apoyo económico que contribuya a mejorar su calidad de vida.

A través de la tarjeta Yo Jalisco, los beneficiarios reciben un subsidio parcial o total en el costo de los viajes, lo que permite que la movilidad no sea una carga económica y que más personas puedan desplazarse con facilidad hacia sus centros de estudio, trabajo o atención médica.

Para esta entrega, únicamente deberán acudir quienes aparezcan en el listado oficial publicado por la Secretaría del Sistema de Asistencia Social.Quienes acudan a recoger su tarjeta deberán presentar una identificación oficial con fotografía, como INE o pasaporte, y respetar el horario establecido.

El listado de personas convocadas puede consultarse aquí.

Finalmente, el Gobierno recuerda a los beneficiarios que el uso de las tarjetas se extiende a distintos medios de transporte en el Área Metropolitana de Guadalajara, entre ellos el Tren Ligero, SITREN, Mi Macro Calzada, Mi Macro Periférico y rutas tradicionales. También se incluyen municipios como Ciudad Guzmán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta.

YC