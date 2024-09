James Stephen Donaldson, más conocido en el mundo de YouTube como MrBeast, ha alcanzado fama no solo por sus videos virales y desafíos millonarios, sino también por su notable trabajo filantrópico. No obstante, recientemente han surgido acusaciones preocupantes que amenazan con manchar la reputación del popular creador de contenido. Jake Weddle, un excolaborador de Donaldson, ha comenzado a compartir sus experiencias, revelaciones que podrían impactar gravemente la imagen pública de MrBeast.

En una serie de publicaciones en Instagram, Weddle ha expuesto un entorno laboral que califica de insostenible y ha amenazado con emprender acciones legales contra MrBeast. Según Weddle, lo que el público percibe en los videos de desafíos extremos y generosas donaciones es una mera fachada que oculta la realidad detrás de las cámaras.

Acusaciones de Jake Weddle: Un entorno tóxico y promesas rotas

INSTAGRAM/@mrbeast

Weddle, quien trabajó en varios videos virales de MrBeast, ha descrito un entorno lleno de estrés y expectativas inalcanzables. En sus publicaciones de Instagram, ha detallado que decidió hacer públicas estas denuncias debido al acoso constante que recibió por parte de los seguidores de MrBeast tras dejar el equipo. “Los fans me han acosado sin cesar”, comentó Weddle, explicando que este acoso fue lo que lo llevó a “quemarlo todo” y revelar la verdad sobre su experiencia trabajando para el youtuber.

Una de las acusaciones más alarmantes que Weddle ha lanzado es que la filantropía de MrBeast podría ser una forma de lavado de dinero. Según Weddle: “Su filantropía no sirve para nada. Es básicamente lavado de dinero. No me crean a mí, que investiguen. Que la policía se involucre, por favor”. Aunque estas afirmaciones son serias, Weddle ha insistido en que aún hay mucho más por descubrir.

Weddle también ha criticado el modelo de negocio de MrBeast, sugiriendo que el youtuber usa el dinero como un anzuelo para generar contenido viral, mientras que detrás de esa fachada se oculta una realidad perjudicial para sus empleados. “Es un sistema que no es saludable, ni para los trabajadores ni para el público que lo consume”, afirmó Weddle.

Ofrecimiento de silencio y acuerdo económico

Tras dejar el equipo de MrBeast, Weddle reveló que el youtuber intentó reconciliarse con él ofreciéndole 190.000 dólares, una propuesta que Weddle consideró un intento de silenciarlo. “Me envió un mensaje pidiendo disculpas y diciendo que quería que estuviera bien, que me mandaría el resto del premio que me debía. Pero no se trataba solo del dinero. No podía aceptarlo”, confesó Weddle. Sin embargo, admitió haber llegado a un acuerdo con Donaldson por 50 mil dólares, cantidad que, según él, le ayudó a saldar deudas y otros gastos urgentes.

Acusaciones anteriores: El caso de Dogpack

Las denuncias de Weddle no son un caso aislado. El 17 de agosto, otro excolaborador conocido como Dogpack lanzó acusaciones similares contra MrBeast. Dogpack afirmó haber recibido dos cartas de cese y desistimiento tras publicar un video en el que describía su experiencia negativa trabajando para el creador de contenido. Además de un entorno laboral “tóxico y lleno de presiones”, Dogpack mencionó la existencia de agresiones sexuales encubiertas dentro del equipo de trabajo.

INSTAGRAM/@mrbeast

Dogpack también reveló condiciones peligrosas durante la filmación de algunos de los retos más extremos de MrBeast, citando “fallos de seguridad” que ponían en riesgo a los participantes y al equipo. “Me enviaron cartas legales para callarme, pero no voy a retroceder”, afirmó Dogpack en su momento, preparando el terreno para más revelaciones.

Reacción de MrBeast y posibles repercusiones legales

Hasta el momento, MrBeast y su equipo legal no han emitido declaraciones públicas sobre las recientes acusaciones de Weddle. La contratación de Alex Spiro, un abogado conocido por defender a figuras como Alec Baldwin, sugiere que el youtuber está preparado para enfrentar posibles batallas legales. A pesar del creciente escándalo mediático y las denuncias, Donaldson ha mantenido un perfil bajo, confiando en que la situación se resolverá con el tiempo. Sin embargo, con más exempleados alzando la voz, la situación parece complicarse.

Weddle ha dejado claro que no retrocederá y está dispuesto a llevar el asunto a los tribunales si es necesario. “Quiero que se haga justicia. Quiero que la verdad salga a la luz”, afirmó en una de sus publicaciones, incluso retando a MrBeast a que lleve el caso a los tribunales: “Te reto. Llevemos todo esto al registro público. Que salga toda la verdad”.

Las acusaciones de Weddle y Dogpack han abierto un debate sobre el verdadero funcionamiento del imperio de MrBeast. Lo que parecía ser una historia de éxito y generosidad ahora está envuelto en dudas y sospechas, y la presión sobre Donaldson continúa en aumento mientras más excolaboradores siguen revelando sus experiencias.

BB