Angélica Vale se viraliza por decir que "ningún latino puede pagar" para ir al Super Bowl

La reciente declaración de Angélica Vale sobre la supuesta falta de acceso de los latinos al Super Bowl 2026 ha provocado un amplio debate en redes sociales, especialmente después de confirmarse que Bad Bunny será el encargado del espectáculo del medio tiempo.

Durante una charla, la actriz comentó de forma jocosa que “a ningún latino le alcanza” para asistir al evento debido al alto precio de los boletos, comentario que generó una oleada de reacciones divididas entre sus seguidores y el público en general.

El anuncio de la participación de Bad Bunny en el show del medio tiempo coincidió con su intervención en el programa Saturday Night Live, donde el artista puertorriqueño aprovechó su presencia para enviar un mensaje dirigido a la comunidad migrante latina, en medio del debate sobre las políticas migratorias impulsadas por el expresidente Donald Trump y las acciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

Angélica Vale elogió el discurso del cantante, destacando la relevancia de que se expresara en español ante un público mayoritariamente angloparlante. “Lo que más me gustó, lo que más amé, es el mensaje que dio”, comentó la actriz, quien recordó las palabras del intérprete:

“Para toda mi gente latina, vamos a estar fascinados en el Super Bowl y este es un logro no sólo para mí, sino para toda la gente migrante que viene, trabaja y saca adelante este país”.

Asimismo, subrayó la frase final de Bad Bunny, dicha en inglés: “Y si no me entendieron, tienen cuatro meses para aprender español”.

Durante esa misma conversación, Vale también hizo referencia a las inquietudes sobre una posible presencia del ICE durante el evento deportivo. Con tono humorístico, señaló que los latinos no deberían preocuparse por redadas, pues los precios de las entradas (que, según mencionó, oscilan entre 5 mil dólares en adelante) harían que muchos no pudieran asistir.

“Hay mucha gente preocupada que me dice: ‘oye, pero el ICE va a llegar al Super Bowl’. Y yo digo: ‘no te preocupes, los boletos cuestan de cinco mil dólares para arriba. Ningún latino nos alcanza para ir’, así que no vamos a estar; lo vamos a disfrutar desde nuestra casa, seguros”, explicó la comediante.

Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron múltiples críticas. Entre ellas destacó la de la creadora de contenido Jacqueline Martínez, conocida en redes como Chamonic3, quien calificó el comentario como inapropiado y aseguró que cualquier latino puede asistir al evento si se lo propone.

“Existen muchas aplicaciones para pagar poco a poco o con tarjeta de crédito. Además, esa es la temporada de los taxes (impuestos). A mí se me hace muy mal que haga ver que los latinos no tienen esa cantidad de dinero. Los latinos son muy trabajadores, tienen eso y más. No lo tendrá ella. Muy mal comentario a mi ver”, expresó la influencer.

Hasta ahora, Angélica Vale no ha emitido ninguna respuesta ante las críticas. Mientras tanto, la conversación en redes sociales continúa dividiéndose entre quienes defienden que sus palabras fueron una simple broma sin intención ofensiva y quienes consideran que el comentario refuerza estereotipos negativos sobre la comunidad latina y su situación económica.

