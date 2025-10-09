Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

Dr. Simi llega al Vaticano; le entregan peluche al Papa León XIV

Víctor González, CEO de Farmacias Similares fue quién le entregó el icónico peluche del Dr. Simi al Pontífice, durante una visita al Vaticano

Por: SUN .

La entrega del muñeco, que representa al emblemático peluche del Dr. Simi vestido como Papa, fue registrada en video y difundida en redes sociales. ESPECIAL / X / @DesdeLaFeMx

El Papa León XIV recibió como obsequio un peluche del "Dr. Simi", la popular imagen de la cadena de farmacias mexicana, Farmacias Similares, causando sorpresa entre asistentes y medios de comunicación.

La entrega del muñeco, que representa al emblemático peluche del Dr. Simi vestido como Papa, fue registrada en video y difundida en redes sociales, donde generó comentarios tanto divertidos como críticos.

La cuenta de X, antes Twitter "Desde la Fe México" publicó el momento, mostrando al Pontífice sosteniendo el muñeco ante el aplauso de los presentes y con una sonrisa entre gusto y alegría.

Víctor González, CEO de Farmacias Similares fue quién le entregó el icónico peluche al Pontífice durante una visita al Vaticano.

La escena fue interpretada como un gesto simbólico de cercanía cultural con México.

Este tipo de regalos populares, aunque inesperados, suelen servir para humanizar eventos solemnes y acercar figuras religiosas a tradiciones locales.

MV

