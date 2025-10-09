CURP biométrica: ¿Será necesario tramitarla para los programas del Bienestar?

La implementación de la CURP biométrica en México ya es una realidad, y en este escenario, los ciudadanos presentan dudas sobre si su trámite será obligatorio para el registro a los Programas del Bienestar impulsados por el Gobierno Federal, como pensiones y becas.

La nueva versión de la CURP estará integrada por una fotografía, escaneo de iris, huellas digitales y una firma electrónica, con el propósito de reducir el riesgo del robo de identidad y fortalecer los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

¿Es necesaria la CURP biométrica para el registro a los programas del Bienestar?

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aclaró que el trámite de la CURP biométrica es completamente voluntario, es decir, que la incorporación de estos datos se realizará previo al consentimiento de titular.

De este modo, su trámite no es un requisito obligatorio para acceder a los programas del Bienestar del Gobierno Federal.

A partir del próximo 16 de octubre, esta versión de la CURP será aceptada por todas las dependencias de gobierno, instituciones públicas y organismos privados como un documento oficial de identificación.

Las autoridades están implementando la CURP biométrica de forma gradual, mientras tanto, para cualquier trámite relacionado con los apoyos sociales, se puede seguir utilizando la CURP tradicional.

¿Cómo se tramita la CURP biométrica?

El trámite de la CURP biométrica se realiza en los módulos de los Registros Civiles o del Registro Nacional de Población (Renapo). Para el proceso se deben presentar los siguientes documentos:

Acta de nacimiento actualizada y certificada

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)

CURP tradicional

Comprobante de domicilio (no mayor a tres meses)

Correo electrónico activo

Si es para un menor de edad, deberá acudir con el tutor legal.

Para realizar este trámite se recomienda solicitar una cita previa en la página del Renapo: https://citas.renapo.gob.mx/citas/ .

