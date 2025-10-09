Así puedes comenzar tu ahorro en el Banco del Bienestar

El Banco del Bienestar, la institución financiera que se encarga de la dispersión de los recursos económicos de los programas sociales del Gobierno Federal, como becas y pensiones, permite abrir una cuenta de ahorro con bajo costo inicial.

Contar con una cuenta de ahorro es vital para resguardar tu dinero y enfrentar complicaciones económicas, además de ser una herramienta clave para alcanzar metas financieras.

La institución de banca de desarrollo propiedad del Gobierno de México, busca fomentar la inclusión financiera en el país, acercando servicios bancarios comunidades de alta marginación donde otros no llegan.

¿Cómo comenzar a ahorrar en el Banco del Bienestar?

A través de un post en sus redes sociales, la institución financiera detalló el procedimiento para que los ciudadanos puedan comenzar su ahorro. El trámite es sencillo y completamente presencial:

La persona interesada debe acudir a la sucursal del Banco del Bienestar más cercana a su domicilio junto con una identificación oficial y un comprobante de domicilio vigente. La cuenta de ahorro puede activarse con solo 50 pesos. Gracias a este bajo monto, una mayor cantidad de mexicanos pueden beneficiarse de las ventajas de los servicios financieros formales.

La disponibilidad diaria de los recursos y la generación de rendimientos en algunas de sus cuentas forman parte de las ventajas de este producto financiero. Además, la cuenta no exige un monto mínimo de mantenimiento.

Para ubicar la sucursal más cercana a tu domicilio puedes acceder al Directorio Oficial de Sucursales: https://directoriodesucursales.bancodelbienestar.gob.mx/ . En el sitio, selecciona tu entidad y la alcaldía o municipio y da clic en "buscar".

El Banco del Bienestar tiene 3 mil 49 sucursales operativas en las 32 entidades del país.

Las sucursales del Banco del Bienestar ya operativas se encuentran distribuidas de la siguiente manera:

Aguascalientes - 17 sucursales

Baja California - 26

Baja California Sur - 10

Campeche - 26

Chiapas - 233

Chihuahua - 72

Ciudad de México - 88

Coahuila - 35

Colima - 17

Durango - 46

Guanajuato - 106

Guerrero - 136

Hidalgo - 135

Jalisco - 152

México - 279

Michoacán - 174

Morelos - 45

Nayarit - 34

Nuevo León - 55

Oaxaca - 287

Puebla - 261

Querétaro - 30

Quintana Roo - 24

San Luis Potosí - 77

Sinaloa - 65

Sonora - 73

Tabasco - 45

Tamaulipas - 61

Tlaxcala - 74

Veracruz - 292

Yucatán - 100

Zacatecas - 74

