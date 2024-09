Mafer Chavana: quién es la hija de Ernesto Chavana que quiso quitarse su apellido

Hace unos cuantos días, cuando el mes de septiembre apenas iniciaba, el conductor Ernesto Chavana anunció su renuncia a la cadena Multimedios, durante su programa "Es Show". El motivo sería la falta de igualdad laboral y el poco respeto hacia su persona. Aunque la noticia levantó revuelo en el público, lo más impactante de la situación fue que su propia hija, Mafer Chavana, lejos de apoyar a su padre, declaró quererse zafar de su apellido. Descubre aquí quién es ella y cuáles son los motivos de su controversial decisión.

¿Quién es Mafer Chavana?

Su nombre completo es María Fernanda Chavana y se dedica a los medios de comunicación, pues es influencer, cantante, modelo y conductora de televisión. Nació el 7 de abril del 2003 en Monterrey, Nuevo León. En la actualidad, la joven tiene 21 años de edad y permanece soltera.

Su fama de acrecentó por medio de su participación en el programa "Vivalavi" en Multimedios.

En las redes, el contenido de Mafer gira alrededor de su vida cotidiana. Gracias a sus publicaciones, TikTok e Instagram son las plataformas en donde es mayormente conocida.

Aunque no se ha develado información que hable de su formación académica, además del mundo de los espectáculos, Fernanda ha incursionado también en la política, al trabajar dentro de Movimiento Ciudadano, ocupando el puesto de líder de mujeres jóvenes en el municipio de Guadalupe, Nuevo León. Además, intentó obtener la regiduría las pasadas elecciones.

¿Por qué Mafer ya no quiere el apellido de su padre?

Durante la transmisión del programa "Vivalavi", Mafer reconoció la molestia que siente hacia su padre tras dejar "Es Show". Refirió que su padre "se lleva y no se aguanta", ya que el contenido de la producción era un tanto subido de tono, pero no soportó ser él el blanco de las burlas, en lugar del emisor.

“Él sabía perfectamente cuál es el tipo de programa que él estaba conduciendo... y ahora resulta que se lleva y no se aguanta”.

La cantante calificó la conducta de su padre como "antiprofesional".

“A mí se me hace muy antiprofesional, tantos años de trabajo de esfuerzo, y ahora resulta que esta chiflazón, porque practicante es una chiflazón de niño chiquito para mí, ni siquiera yo lo hago”.

A razón de esta molestia, María Fernanda solicitó a la cadena de Multimedios que a partir de ese momento, para referirse a ella, omitan el apellido de su padre.

Sin embargo, esta no es la primera vez que Mafer niega su apellido, pues hace unos años confesó que llamarse así le ha cerrado muchas puertas en el medio, debido a que esperan de ella el mismo contenido que genera su padre, pero aclaró que aunque los dos se desempeñen en el medio artístico, sus públicos son muy diferentes.

¿Qué opina Ernesto Chavana de que su hija no quiere su apellido?

Al regresar de un viaje a Madrid, el pasado miércoles 11 de septiembre, Ernesto Chavana describió la conducta de su hija como una falta de respeto, asegurando que ha sido su apellido lo que la ha catapultado a la fama.

“ Si mi hija se quita el apellido, nadie sabrá quién es Mafer, así de fácil, es problema de ella. Tampoco puede negar de qué sangre viene, me parece estúpido de parte de María Fernanda que salga con una tontería como esa y hacerla pública, es otra falta de respeto, eso no eduqué yo en mis hijos, el resto de mis hijos me guardan un respeto que ella... me extrañó muchísimo que se quiera quitar el apellido que la ha hecho grande”.

Reiteró, además, su deseo de ya no volver a trabajar en Multimedios.

