Con una atmósfera inspirada en el encanto del verano italiano, Che Eguiarte celebró su cumpleaños número 40 rodeada de amigas en una tarde llena de color, estilo y alegría. La cita fue en la Casa Club Puerta Aqua, donde la decoración y los detalles cuidadosamente elegidos crearon un ambiente relajado y sofisticado, perfecto para disfrutar entre risas y brindis.

Como anfitriona, Che cuidó cada aspecto de la reunión, logrando una fusión ideal entre frescura y elegancia. La propuesta gastronómica de Italia Mia deleitó a las invitadas con un menú compuesto por pizzas, pastas y ensaladas, acompañadas de cocteles artesanales preparados por Gingnosis, que aportaron el toque refrescante a la tarde.

La música de Azucena del Toro amenizó el ambiente y puso a todas en sintonía con la celebración, que reunió a alrededor de 65 invitadas. Flores, tonos cítricos, bebidas coloridas y buena compañía fueron los elementos que convirtieron esta reunión en una verdadera experiencia sensorial.

Con una energía contagiosa, Che festejó un nuevo año de vida rodeada de cariño, compartiendo con sus amigas una tarde donde reinó el estilo, la diversión y ese espíritu veraniego que invita a disfrutar el momento.

Evento: Cumpleaños Che Eguiarte. Fecha: 26 de septiembre de 2025. Temática: Verano italiano.

CP