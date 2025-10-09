Jueves, 09 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Gente Bien

Gente Bien | Cumpleaños

Che Eguiarte 40’s party

Celebración estilo verano italiano

Por: Maité Ruiz Velasco

Ale y Che Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Fernanda Yeo. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Che Eguiarte. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Adriana Gonzalez, Isabel Méndez y Karla Padilla. GENTE BIEN JALISCO / Revista del 10 de octubre 2025

Sofía Ochoa y Ana Ruth Valverde. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Adriana Arias. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Marisa Ibarra. GENTE BIEN JALISCO / E. Angulo

Laura Balver, Lorena Navarrete y Paulina Escobar. GENTE BIEN JALISCO / Cumpleaños Che Eguiarte

Con una atmósfera inspirada en el encanto del verano italiano, Che Eguiarte celebró su cumpleaños número 40 rodeada de amigas en una tarde llena de color, estilo y alegría. La cita fue en la Casa Club Puerta Aqua, donde la decoración y los detalles cuidadosamente elegidos crearon un ambiente relajado y sofisticado, perfecto para disfrutar entre risas y brindis.

Como anfitriona, Che cuidó cada aspecto de la reunión, logrando una fusión ideal entre frescura y elegancia. La propuesta gastronómica de Italia Mia deleitó a las invitadas con un menú compuesto por pizzas, pastas y ensaladas, acompañadas de cocteles artesanales preparados por Gingnosis, que aportaron el toque refrescante a la tarde.

La música de Azucena del Toro amenizó el ambiente y puso a todas en sintonía con la celebración, que reunió a alrededor de 65 invitadas. Flores, tonos cítricos, bebidas coloridas y buena compañía fueron los elementos que convirtieron esta reunión en una verdadera experiencia sensorial.

Con una energía contagiosa, Che festejó un nuevo año de vida rodeada de cariño, compartiendo con sus amigas una tarde donde reinó el estilo, la diversión y ese espíritu veraniego que invita a disfrutar el momento.

Evento: Cumpleaños Che Eguiarte.

Fecha: 26 de septiembre de 2025.

Temática: Verano italiano.

Temas

  • Cumpleaños
  • Sociales
  • Gente Bien
  • Che Eguiarte
  • Nadia Najed
  • Adriana Pieza
  • Astrid Albert
  • Laura Balver
  • Lorena Navarrete
  • Paulina Escobar
  • Sujin Lee
  • Fernanda Yeo
  • Adriana Gonzalez
  • Tania Vazquez
  • Sofía Ochoa
  • Ana Ruth Valverde
  • Adriana Arias
  • Daniela Marin
  • Ana Ramos
  • Andrea García
  • Gaby Mendoza
  • Sofía Vázquez
  • Tania Vázquez
  • Andrea Alamilla

