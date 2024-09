La competencia dentro de "La Casa de los Famosos México" está cada vez más reñida, pues ahora que el desenlace del proyecto está a tan solo unas cuantas semanas, los participantes restantes harán todo lo que puedan para llegar a la gran final.

Luego de que la estrategia del equipo Mar se viera en aprietos en la dinámica de nominación del pasado miércoles, donde todos los miembros, a excepción de Karime Pindter, resultaron nominados, la única esperanza para que ningún integrante abandone la casa esta semana es ganar la salvación , de esta forma, Sian Chiong, del equipo Tierra, podrá subirse a la placa.

¿Quién ganó la salvación?

La noche de ayer, 12 de septiembre, se llevó a cabo la competencia por la salvación. Mediante esta dinámica, el ganador tiene la oportunidad de robarle el beneficio al líder de la semana, es decir, a Agustín Fernández, de salvar a uno de los nominados.

En esta ocasión, el juego se llamó "Dominio". Para ejecutarlo, los habitantes debían dividirse en dos grupos, de ellos, se seleccionaron dos participantes finalistas.

Se vivieron momentos de tensión a la hora de concluir la dinámica, pues la Jefa tuvo que proyectar el video del juego desde distintos ángulos para esclarecer quién era el ganador de la prueba.

Arath de la Torre demostró su habilidad durante esta prueba, por lo cual, él podría tener la oportunidad de sacar de la lista de nominados a un miembro del equipo Mar.

Odalys Ramírez aclaró que hoy, viernes 13 de septiembre, se determinará quién es el participante que se quedará con la salvación, Arath o Agustín.

Sian Chiong enfurece ¿dejará la casa?

Luego de que Sian perdiera la oportunidad de obtener la salvación, se mostró frustrado durante la madrugada del viernes 13 de septiembre, repitiendo su error a la hora de acomodar las fichas. El cubano declaró que “pensando en el futuro olvidó el presente”.

“Para que entiendas mi escenario, si Arath me hubiera ganado que los dos lo pusimos bien y llegó primero que yo. Me ganó. Lo que me duele es que yo perdí, si yo no hubiera puesto esa ficha al revés, hubiera ganado” , dijo.

La única esperanza de Sian es que su compañero Agustín lo salve, de lo contrario, amenazó con abandonar la casa: “Que se va a esperar a mañana, que si no gana Agustín para que lo salve, ese mismo día él renuncia y se va. Que porque no se perdona el gran error que hizo” , dijo Mayito al contarle la situación a Arath.

Arath de la Torre se refirió a Sian como un mal perdedor:

“Ese chavo está mal de la cabeza. Hay que saber perder para saber ganar. ¿Cuántas veces hemos perdido? La primera vez que pierde y dice que no se va a subir a la placa, pero eso se tiene que contemplar como eliminación. Porque no es posible que renuncie y nos suban a uno de nosotros a la plancha”.

Prometió, a la vez, que dará todo de sí mismo para que Sian forme parte de los miembros nominados el próximo domingo: “No voy a bajar la guardia, no voy a bajar la guardia. Se sube a la placa porque se sube”.

MB

