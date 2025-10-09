Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 9. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro de la Ciudad de México (CDMX). Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Chayanne en el Palacio de los Deportes

San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso

Illapu en el Teatro Metropólitan

El Gato con Botas en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón

Big Band Jazz de México en el Pepsi Center WTC

Guadalupe Pineda en La Maraka

Joss Gawin en el Auditorio BB

Steven Wilson en el Pepsi Center WTC

Vanesa Martín en el Teatro Metropólitan

Yoyo González en el Lunario del Auditorio Nacional

Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad

Un aplauso para el amor en el Foro Red Access

Leo Rizzi en La Maraka

Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional

A*Teens en La Maraka

Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac

Más buenas eternamente gloriosas en el Foro Red Access

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional

Enrique Guzmán en La Maraka

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional

Neo 5 live show en el Foro Red Access

Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac

Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access

Mad House en el Velodromo

Odisseo en el Auditorio Nacional

Do you remember en el Foro Red Access

Steffie Beltt "Raices" en el Lunario del Auditorio Nacional

Gipsy Kings en el Auditorio BB

Los Blenders en el Pabellón del Palacio de los Deportes

Collage en el Foro Red Access

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional

Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la

Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional

Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan

Liberación en el Auditorio Nacional

Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional

La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes

La Castañeda en La Maraka

Los Vallarta en el Foro Red Acces

Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka

Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka

David Garret en el Auditorio Nacional

Las Voces Más Arrolladoras en el Teatro Metropólitan

Rock en Español en La Maraka

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional

Laureano Brizuela en La Maraka

The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka

Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka

I love dance en el Palacio de los Deportes

Mercurio en La Maraka

Los Askis en el Auditorio Nacional

M2M en La Maraka

ARCANO en el Auditorio Nacional

Natalie Imbruglia en La Maraka

Francisco Céspedes en La Maraka

Kalimba en el Auditorio Nacional

Edith Márquez en el Auditorio Nacional

Lorenzo Antonio en La Maraka

Tatiana "Retro Pop" en La Maraka

Elefante en el Auditorio Nacional

La Texana en el Teatro Metropólitan

Las Angélicas, El Show en La Maraka

Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional

Diego Morán en La Maraka

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional

David Zahan en La Maraka

Danny Frank en La Maraka

