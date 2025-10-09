Jueves, 09 de Octubre 2025

Ticketmaster tiene todos estos conciertos al 2x1 en Ciudad de México

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster en Ciudad de México hoy jueves 9 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 9. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster dentro de la Ciudad de México (CDMX). Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Chayanne en el Palacio de los Deportes
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso
  • Illapu en el Teatro Metropólitan
  • El Gato con Botas en el Teatro SOGEM Wilberto Cantón
  • Big Band Jazz de México en el Pepsi Center WTC
  • Guadalupe Pineda en La Maraka
  • Joss Gawin en el Auditorio BB
  • Steven Wilson en el Pepsi Center WTC
  • Vanesa Martín en el Teatro Metropólitan
  • Yoyo González en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad
  • Un aplauso para el amor en el Foro Red Access
  • Leo Rizzi en La Maraka
  • Karen Souza en el Lunario del Auditorio Nacional
  • A*Teens en La Maraka
  • Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac
  • Más buenas eternamente gloriosas en el Foro Red Access
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Enrique Guzmán en La Maraka

  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Neo 5 live show en el Foro Red Access
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac
  • Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access
  • Mad House en el Velodromo
  • Odisseo en el Auditorio Nacional
  • Do you remember en el Foro Red Access
  • Steffie Beltt "Raices" en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Gipsy Kings en el Auditorio BB
  • Los Blenders en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • Collage en el Foro Red Access
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la
  • Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional
  • Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan
  • Liberación en el Auditorio Nacional
  • Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional
  • La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes
  • La Castañeda en La Maraka
  • Los Vallarta en el Foro Red Acces
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka
  • David Garret en el Auditorio Nacional
  • Las Voces Más Arrolladoras en el Teatro Metropólitan
  • Rock en Español en La Maraka
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional
  • Laureano Brizuela en La Maraka
  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka
  • I love dance en el Palacio de los Deportes
  • Mercurio en La Maraka
  • Los Askis en el Auditorio Nacional
  • M2M en La Maraka
  • ARCANO en el Auditorio Nacional
  • Natalie Imbruglia en La Maraka
  • Francisco Céspedes en La Maraka
  • Kalimba en el Auditorio Nacional
  • Edith Márquez en el Auditorio Nacional
  • Lorenzo Antonio en La Maraka
  • Tatiana "Retro Pop" en La Maraka
  • Elefante en el Auditorio Nacional
  • La Texana en el Teatro Metropólitan
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka
  • Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka
  • Aleks Syntek en el Auditorio Nacional
  • Diego Morán en La Maraka
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional
  • David Zahan en La Maraka
  • Danny Frank en La Maraka 

