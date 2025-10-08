Mañana por la mañana conoceremos al escritor o escritora galardonado con el Nobel de Literatura en su edición 2025. La Academia Sueca ha entregado hasta el momento el premio que otorga 11 millones de coronas suecas a las categorías de Medicina, Química y Física.

En la lista de favoritos a obtener el Nobel de Literatura el próximo jueves 9 de octubre se encuentran varios candidatos y candidatas que han circulado con cierto rumor desde hace varios años como posibles ganadores o ganadoras. Entre ellos aparece Gerald Murnae, autor australiano que encabeza la lista de favoritos al menos con respecto a la plataforma Online Betting Guide (OLBF), especialista en las probabilidades de apuestas.

No obstante, algunos señalan que es poco probable que el comité de la Academia Sueca le dé el premio a alguna persona que no se anime a aparecer en público y dar su discurso de aceptación, como sería el caso del escritor australiano, quien nunca ha salido de su país y se rehúsa a volar.

En las principales listas que circulan en internet hay algunas autoras hispanohablantes entre las que destaca una mexicana que ha sido la primera escritora en ser miembro del Colegio Nacional de México.

Esta es la escritora mexicana que se encuentra entre las favoritas para ganar el Nobel de Literatura

Cristina Rivera Garza de 61 años de edad es la tercera favorita, de acuerdo con las casas de apuestas, para llevarse el Nobel de Literatura en su edición 2025. La escritora mexicana nacida en Matamoros, Tamaulipas, cuenta con obra escrita en cada uno de los principales géneros literarios. Entre sus principales insignias cuenta con el Premio Sor Juana Inés de la Cruz, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, el Premio Xavier Villaurrutia y el Premio Pulitzer.

Desde La guerra no importa (1991) hasta Terrestre (2025) la obra de Rivera Garza ha sido bien recibida por los lectores nacionales e internacionales. Su trayectoria le ha valido convertirse en la primera escritora en ser miembro del Colegio Nacional de México.

