Ticketmaster 2x1: Lista COMPLETA de conciertos a los que aplica la promoción HOY jueves 2 de octubre

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 2. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo , entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos.

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

Bacilos en La Maraka de México

Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan de México

Elvis Presley Concierto homenaje en Alboa Mundo E de México

Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México

Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México

María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Nandayam, dúo de marimba y percusiones

Los Yonic's en el Teatro Metropólitan de México

Do you remember en el Foro Red Access de México

Odisseo en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Tito Doublé P en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan

The Fray en La Maraka de México

Solitario Mondragón en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Paul Young en La Maraka de México

Vivir Quintana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Chacho Gaytan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Los Bunkers en el Teatro Diana de Guadalajara

San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México

Toser One en el Foro Times de Monterrey

UB40 en el Auditorio Telmex de Zapopan

Illapu en el Teatro Metropólitan de México

Sam Eastmond en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Benny Ibarra en el Teatro Diana de Guadalajara

Big Band Jazz de México en el Pepsi Center WTC de México

Guadalupe Pineda en La Maraka de México

Cicle of Live en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Kaoru Watanabe en el Teatro Juárez de Guanajuato

Vanesa Martín en el Teatro Metropólitan de México

Girl Ultra en el Foro Tims de Monterrey

Jazz Fusión Night en El Cantoral de México

Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México

El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México

Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey

Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México

Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México

Vanesa Martín en el Teatro Diana de Guadalajara

Chayanne en el Palacio de los Deportes de México

Kase.O en el Auditorio Banamex de México

Leo Rizzi en La Maraka de México

A*Teens en La Maraka de México

Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México

Más buenas eternamente gloriosas en el Foro Red Access de México

Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Sun Ra Arkestra en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato

Kase.O en el Auditorio Telmex de Zapopan

This is Michael en el Teatro Diana de Guadalajara

Enrique Guzmán en La Maraka de México

Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Bandalos Chinos en el Auditorio Telmex de Zapopan

Neo 5 live show en el Foro Red Access en México

Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México

Víctimas del Dr. Cerebro en el Foro Puebla de México

Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access de México

Kenny y Los Eléctricos en el Foro Puebla de México

Los Blenders en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México

Collage en el Foro Red Access de México

Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México

El Trono de México en la Arena GNP Seguros de Acapulco

Queen Sinfónico en el Teatro Diana de Guadalajara

Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México

Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional de México

Emmanuel & Mijares en el Auditorio Telmex de Zapopan

Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan de México

Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan

Miguel Mateos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Fortunato, El Diablo y La Muerte, Compañía Folklórica UAQc en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México

Liberación en el Auditorio Nacional de México

Norteños Clásicos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey

Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional de México

Khea en el Teatro Diana de Guadalajara

La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México

Jorge Medina y Josi ]Cuen en el Estadio GNP Seguros de México

La Castañeda en La Maraka de México

Los Vallarta en el Foro Red Acces de México

Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Juan

Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México

Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México

David Garret en el Auditorio Nacional de México

Las Voces Más Arrolladoras en el Teatro Metropólitan de México

Rock en Español en La Maraka de México

Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara

Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México

Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara

Laureano Brizuela en La Maraka de México

Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco

The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México

Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México

I love dance en el Palacio de los Deportes de México

Mercurio en La Maraka de México

Los Askis en el Auditorio Nacional de México

M2M en La Maraka de México

ARCANO en el Auditorio Nacional de México

Natalie Imbruglia en La Maraka de México

Francisco Céspedes en La Maraka de México

Kalimba en el Auditorio Nacional de México

Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México

La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan

Lorenzo Antonio en La Maraka de México

Tatiana "Retro Pop" en La Maraka de México

Elefante en el Auditorio Nacional de México

La Texana en el Teatro Metropólitan de México

Las Angélicas, El Show en La Maraka de México

Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka de México

Aleks Syntek en el Auditorio Nacional de México

Diego Morán en La Maraka de México

Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México

Danny Frank en La Maraka de México

