Jueves, 02 de Octubre 2025

Ticketmaster 2x1: Lista COMPLETA de conciertos a los que aplica la promoción HOY jueves 2 de octubre

Todos los jueves son de dos boletos al precio de uno en Ticketmaster; a continuación todos los eventos participantes

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Revisa la lista de TODOS los conciertos que están al 2x1 en Ticketmaster hoy jueves 2 de octubre. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Los amantes de los conciertos agradecerán la llegada del primer jueves de 2x1 en Ticketmaster de octubre hoy jueves 2. Como cada semana, la boletera ofrece dos boletos al precio de uno en una serie de eventos de entretenimiento de todo tipo, entre los que se encuentran conciertos, obras de teatro, stand-up comedy y en algunas ocasiones eventos deportivos.

En el listado que verás aquí debajo encontraras TODOS los conciertos que se encuentran al 2x1 en Ticketmaster. Para hacer válida la oferta la única condición necesaria para poder aprovechar la promoción debes realizar tu compra a través de la taquilla digital de la boletera. La promoción no será aplicable si asistes a taquillas físicas de los recintos. 

Para poder procesar tu compra dentro del jueves 2x1 de Ticketmaster va a ser necesario que cuentes con un perfil en el portal, un correo electrónico disponible y una tajeta bancaria de cualquier tipo para poder realizar el pago de los boletos ¡Alista todo y anímate a comprar tus boletos!

Lista COMPLETA de conciertos al 2x1 en Ticketmaster

  • Bacilos en La Maraka de México
  • Los Ángeles Negros en el Teatro Metropólitan de México
  • Elvis Presley Concierto homenaje en Alboa Mundo E de México
  • Miguel Luna y Carlos Macías en El Cantoral de México
  • Esto Sí es Despecho: Myriam - Aranza - Sheyla de La Maraka en México
  • María Conchita Alonso en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Nandayam, dúo de marimba y percusiones
  • Los Yonic's en el Teatro Metropólitan de México
  • Do you remember en el Foro Red Access de México
  • Odisseo en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Tito Doublé P en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan
  • The Fray en La Maraka de México
  • Solitario Mondragón en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Paul Young en La Maraka de México
  • Vivir Quintana en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Chacho Gaytan en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Los Bunkers en el Teatro Diana de Guadalajara
  • San Francisco Disco Band en el Foro Red Accesso de México
  • Toser One en el Foro Times de Monterrey
  • UB40 en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Illapu en el Teatro Metropólitan de México
  • Sam Eastmond en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Benny Ibarra en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Big Band Jazz de México en el Pepsi Center WTC de México
  • Guadalupe Pineda en La Maraka de México
  • Cicle of Live en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Kaoru Watanabe en el Teatro Juárez de Guanajuato
  • Vanesa Martín en el Teatro Metropólitan de México
  • Girl Ultra en el Foro Tims de Monterrey
  • Jazz Fusión Night en El Cantoral de México
  • Edgar Oceransky en La Maraka de la Ciudad de México
  • El Consorcio Gracias en el Teatro Metropólitan de México
  • Tino El Pingüino en el Foro Tims de Monterrey
  • Un aplauso para el amor en el Foro Red Access de México
  • Estela Nuñez y Jorge Muñiz en el Teatro Metropólitan de México
  • Vanesa Martín en el Teatro Diana de Guadalajara

  • Chayanne en el Palacio de los Deportes de México
  • Kase.O en el Auditorio Banamex de México
  • Leo Rizzi en La Maraka de México
  • A*Teens en La Maraka de México
  • Beatles & Oldies but Goodies con los grupos Morsa y Kamelot en el Teatro Tepeyac de México
  • Más buenas eternamente gloriosas en el Foro Red Access de México
  • Jaime Varela en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Sun Ra Arkestra en la Explanada de la Alhóndiga de Granaditas de Guanajuato
  • Kase.O en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • This is Michael en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Enrique Guzmán en La Maraka de México
  • Jorge Muñiz en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Mariachi Vargas de Tecalitlán en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Bandalos Chinos en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Neo 5 live show en el Foro Red Access en México
  • Michael Jackson Sinfónico en Teatro Tepeyac en México
  • Víctimas del Dr. Cerebro en el Foro Puebla de México
  • Trendline Utopía Tour en el Foro Red Access de México
  • Kenny y Los Eléctricos en el Foro Puebla de México
  • Los Blenders en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • Collage en el Foro Red Access de México
  • Déja Vu Retro Show en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • El Trono de México en la Arena GNP Seguros de Acapulco
  • Queen Sinfónico en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Kabah "Fiesta de Halloween" en La Maraka de la Ciudad de México
  • Rodrigo de la Cadena en el Auditorio Nacional de México
  • Emmanuel & Mijares en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Ximena Sariñana en el Teatro Metropólitan de México
  • Carlos Cuevas en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Miguel Mateos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Fortunato, El Diablo y La Muerte, Compañía Folklórica UAQc en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris de México
  • Liberación en el Auditorio Nacional de México
  • Norteños Clásicos en el Escenario GNP Seguros de Monterrey
  • Los Fabulosos Cadillacs en el Auditorio Nacional de México
  • Khea en el Teatro Diana de Guadalajara
  • La Delio Valdez en el Pabellón del Palacio de los Deportes de México
  • Jorge Medina y Josi ]Cuen en el Estadio GNP Seguros de México
  • La Castañeda en La Maraka de México
  • Los Vallarta en el Foro Red Acces de México
  • Fernando Delgadillo en el Salón Río de San Juan
  • Kabrones! Ex Mago de Oz en La Maraka de México
  • Los Panchos Celebrando al adulto mayor en La Maraka de México
  • David Garret en el Auditorio Nacional de México
  • Las Voces Más Arrolladoras en el Teatro Metropólitan de México
  • Rock en Español en La Maraka de México
  • Fernando Delgadillo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Denise de Kalafe en el Lunario del Auditorio Nacional de México
  • Camilo Séptimo en el Teatro Diana de Guadalajara
  • Laureano Brizuela en La Maraka de México
  • Kevin Roldán en Sede Stage de Tlajomulco

  • The Big Band Experience Tributo a Ray Conniff y Gleen Miller en La Maraka de México
  • Maelo Ruiz y Diego Moran en La Maraka de México
  • I love dance en el Palacio de los Deportes de México
  • Mercurio en La Maraka de México
  • Los Askis en el Auditorio Nacional de México
  • M2M en La Maraka de México
  • ARCANO en el Auditorio Nacional de México
  • Natalie Imbruglia en La Maraka de México
  • Francisco Céspedes en La Maraka de México
  • Kalimba en el Auditorio Nacional de México
  • Jesse & Joy en el Auditorio Nacional de México
  • La Caravana del Amor en el Auditorio Telmex de Zapopan
  • Lorenzo Antonio en La Maraka de México
  • Tatiana "Retro Pop" en La Maraka de México
  • Elefante en el Auditorio Nacional de México
  • La Texana en el Teatro Metropólitan de México
  • Las Angélicas, El Show en La Maraka de México
  • Con Alma de Mujer "Laura Flores y Alejandra Ávalos" en La Maraka de México
  • Aleks Syntek en el Auditorio Nacional de México
  • Diego Morán en La Maraka de México
  • Los Yaguaru en el Auditorio Nacional de México
  • Danny Frank en La Maraka de México

