De acuerdo con los datos más recientes de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) el Sistema Cutzamala ya se encuentra al 92.5% de su capacidad aún faltando unas semanas para que termine la temporada de lluvias en el país. Conforme a las presas van llegando a su capacidad máxima, surge el cuestionamiento: ¿Qué pasaría si se desfogan las presas del Cutzamala?

El Sistema Cutzamala abastece a los habitantes de la Ciudad de México (CDMX) y Estado de México. En años pasados, la Conagua ya se ha visto en la necesidad de implementar acciones luego de la presencia de lluvias en la región. Por ejemplo, en 2014, se debieron realizar desfogues controlados en las tres presas que integran el sistema. Esto con el objetivo de prevenir desbordamientos a través de la liberación de agua en ríos y arroyos cercanos al sistema de captación.

A este procedimiento se le conoce como desfogue de presas y sucede una vez que las autoridades detectan un embalse de Nivel de Aguas Máximas Ordinarias (NAMO). Específicamente, la acción consiste en una liberación controlada mediante compuertas con el objetivo de mantener un margen de seguridad estructural y evitar inundaciones aguas abajo. El desfogue debe realizarse de forma gradual y dirigiendo el flujo a los causes naturales de los ríos.

En ese sentido, el Sistema Cutzamala es una de las obras hidráulicas más seguras del país. Por lo que un escenario catastrófico resulta poco probable.

Algunos de los cuerpos de agua que podrían servir de desfogue controlado en caso de que la capacidad del sistema continúe llegando a su límite serían el río Temascaltepec y la presa Valle de Bravo.

Así están las presas del Sistema Cutzamala hoy martes 7 de octubre

Presa Valle de Bravo: 92.7% de llenado (365.5 millones de m³)

Presa Villa Victoria: 94.1% (174.7 millones de m³)

Presa El Bosque: 90.7% (183.6 millones de m³)

El promedio de almacenamiento se encuentra al 92.5%, por lo que la Conagua supervisa los componentes del sistema ante las lluvias registradas en el centro del país.

