Ángela Aguilar celebra su cumpleaños 22 sin Christian Nodal

La cantante de regional mexicano, Ángela Aguilar, festejó el día de ayer su cumpleaños número 22 rodeada de su familia y personas cercanas, quienes además aprovecharon sus redes sociales para felicitarla públicamente. Sin embargo, los internautas no tardaron en notar que su esposo, el también intérprete Christian Nodal, no publicó nada al respecto.

La más joven de la dinastía Aguilar recibió el cariño de sus hermanos Aneliz y Leonardo, así como el de su padre Pepe Aguilar, a través de la red social Instagram, donde se tomaron el tiempo para expresarle sus mejores deseos. Aunque el gran ausente, al menos en redes sociales, fue Nodal.

A diferencia de años anteriores, en esta ocasión Nodal no felicitó a Ángela públicamente ni apareció en ningún contenido de la cantante , quien agradeció las muestras de cariño de sus fans.

"¿Será que hay problemas en el paraíso?", cuestionaron algunos cibernautas, mientras que otros consideraron prudente que la pareja se abstenga de muestras de cariño públicas después de que durante años han estado en medio de la polémica y del "hate" en redes.

Los ataques que ambos cantantes han recibido se intensificaron tras su boda en julio de 2024, poco tiempo después de que Nodal anunciara su separación de Cazzu, la madre de su hija Inti, quien en ese entonces tenía ocho meses de nacida.

El emotivo mensaje de Pepe Aguilar a su hija Ángela Pepe Aguilar dedicó un sentido mensaje a su hija menor Ángela Aguilar, en él, a dmitió que ha crecido entre luces y sombras, que ha aprendido y se ha caído y levantado ante la adversidad , y resaltó que la luz de su hija nunca nadie la podrá apagar.

"¡¡¡22 años!!! Has crecido entre luces y sombras, aprendiendo, cayendo, volviendo a levantarte. Verte convertirte en la mujer que eres hoy es mi mayor orgullo. Y Nunca nadie podrá apagar tu luz. El amor de un padre no se explica… se agradece a la vida. Feliz cumpleaños, hija. Te amo", se lee.

Leonardo, su hermano, también le dedicó unas palabras y aseguró que siempre la va a cuidar, pase lo que pase ; en dicho video, Leonardo y la cantante, quien lucía un vestido blanco estaban en una playa, donde habrían celebrado el cumpleaños de Ángela, quien se mostró muy agradecida con sus seguidores que la felicitaron con múltiples mensajes en redes.

XP