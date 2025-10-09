Aunque en la mayor parte del país el cambio de horario estacional es una práctica que se dejó atrás hace ya algún tiempo, algunos Estados de la República Mexicana aún deben acatar esta medida y ajustar sus relojes.

De acuerdo con las normas establecidas por el Honorable Congreso de la Unión en la Ley de Husos Horarios Federales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2022 y reformadas el 29 de noviembre del mismo año, los Estados fronterizos con Estados Unidos deberán seguir aplicando el horario estacional por orden federal.

El Gobierno de México señaló que esta medida responde a la necesidad de mantener la sincronización con Estados Unidos, con el fin de facilitar la coordinación comercial, laboral y social, y preservar la armonía económica.

¿Cuándo cambia el horario en México y qué Estados participarán?

El Gobierno de México menciona que el primer cambio de horario del año se vivió a partir del segundo domingo de marzo a las 2:00 horas. Por lo tanto, este concluirá el primer domingo de noviembre.

El próximo cambio de horario por ende sería el 2 de noviembre a partir de las 2:00 horas.

Y esto aplica solo en Estados y municipios como:

Chihuahua: En municipios como Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe.

En municipios como Coyame del Sotol, Ojinaga, Manuel Benavides, Janos, Ascensión, Juárez, Praxedis G. Guerrero y Guadalupe. Coahuila: En sus municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza.

En sus municipios de Acuña, Allende, Guerrero, Hidalgo, Jiménez, Morelos, Nava, Ocampo, Piedras Negras, Villa Unión y Zaragoza. Nuevo León: En la Ciudad de Anáhuac

En la Ciudad de Anáhuac Tamaulipas: Municipios de Nuevo Laredo, Guerrero, Mier, Miguel Alemán, Camargo, Gustavo Díaz Ordaz, Reynosa, Río Bravo, Valle Hermoso y Matamoros.

Baja California.

