El día de ayer por la noche, la cantante y compositora estadounidense, Taylor Swift, realizó el lanzamiento de su último —y muy esperado— álbum, titulado " The life of a showgirl ".

Algunas de las canciones en esta nueva producción son " The fate of Ophelia ", " Ruin the friendship " y " Elizabeth Taylor ". Éste último título ha despertado el interés en las y los swifties: ¿quién es Elizabeth Taylor y por qué la compositora tituló una de sus canciones con ese nombre?

¿Quién fue Elizabeth Taylor?

Elizabeth Taylor fue una actriz y productora inglesa nacida el 27 de febrero de 1932 en Hampstead. Es conocida por sus actuaciones en "¿Quién le teme a Virginia Woolf?" (1966) , "Un gato sobre el tejado caliente" (1958) y "De repente en el verano" (1959) .

Estuvo casada en varias ocasiones, entre sus con Larry Fortensky, John Warner, Richard Burton, Eddie Fisher, Mike Todd, Conrad Hilton Jr. y Michael Wilding, y fue una amiga cercana de Michael Jackson. Taylor murió el 23 de marzo de 2011 en Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Por qué aparece Elizabeth Taylor en el último álbum de Taylor Swift?

La segunda canción del nuevo álbum de Taylor Swift se titula " Elizabeth Taylor ", un guiño a la actriz y productora estadounidense. Es a través de esta canción que Swift convierte el legado de Taylor en un brillante éxito pop.

La cantautora fusiona en esta producción y en esta canción el glamour del viejo Hollywood y una carta de amor moderna.

La canción incluye los versos: " Si tus cartas alguna vez dijeran 'Adiós' / Lloraría con los ojos violetas / Elizabeth Taylor / Dime de verdad, ¿crees que es para siempre? ", y cierra con la promesa: " Todos mis diamantes blancos y amantes son para siempre / Nunca termines siendo otra cosa que mía ".

En 2017, Swift ya había hecho referencia a Elizabeth Taylor en su canción " …Ready For It? " en los versos: " Y él puede ser mi carcelero, Burton para este Taylor / Todo amor que he conocido en comparación es un fracaso ", en referencia a Richard Burton, exmarido y también actor del siglo XX.

