El día de ayer, la Fiscalía de Jalisco dio a conocer que, según datos de periodos anteriores, septiembre de 2025 fue el mes con menos homicidios dolosos registrados en la historia del estado.

De acuerdo con las cifras de víctimas de homicidios dolosos, en septiembre se registraron 55 casos, mientras que la tasa por cada cien mil habitantes es de 10.8, lo que sitúa a Jalisco en el lugar número 14 a nivel nacional, por debajo de la media, que es de 13.6.

En el comparativo mensual destaca que el pasado mes de septiembre no solo registró las incidencias más bajas en la historia, sino que ha sido el mes con menos incidencias de este año, con una variación de -27.6 % respecto a junio, cuando que registraron 76 casos.

Del mismo modo, 2025 mantiene un promedio por día acumulado de 3.5 casos entre enero y septiembre, lo que también posiciona este lapso en el más bajo desde 2018, con una variación de -32.1 % con respecto al año pasado.

En las cifras destaca también que este septiembre fue el que registró menos víctimas de homicidios dolosos desde 2018, respecto a los mismos meses de los últimos ocho años, con variaciones de hasta -77.6 % con respecto al septiembre con más registros: 246 en 2019.

Te recomendamos: Empresas gaseras deberán cumplir nuevas normas tras la tragedia en Iztapalapa

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF