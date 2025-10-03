La cantante estadounidense, Taylor Swift, explotó las redes con el estreno de su nuevo álbum, The Life of a Showgirl , su duodécimo trabajo discográfico. El lanzamiento llegó con un bombardeo de promoción, con ventas a media noche en las sucursales estadounidenses de Target, fiestas de lanzamiento en cines de todo el mundo, y experiencias emergentes en ciudades como Nueva York y Los Ángeles.

El disco convierte su vida en un espectáculo de glamour y drama, celebrando la teatralidad y la energía del pop en su máxima expresión.

“Con este álbum es exactamente donde estoy en mi vida”, dijo Taylor a Capital Breakfast, un programa de radio británico. “ Estoy exactamente en el mismo lugar que estaba cuando hice este disco , por lo que se siente muy preciso para mi experiencia de vida en este momento”.

Un fenómeno del pop

Luego del Eras Tour, la gira más taquillera de todos los tiempos, y del anuncio de su compromiso con la estrella de la NFL, Travis Kelce, Swift le ofrece a los “Swifties”, sus seguidores, justo lo que esperaban: un acercamiento tras bambalinas en sus casi dos décadas de carrera, que están marcadas por el amor y apoyo de sus fans, a la vez que se enfrenta a críticas del público y los medios, así como varios intentos de cancelación.

El disco, que cuenta con 12 canciones, inicia con “The Fate of Ophelia”, donde se compara con Ofelia, personaje de Hamlet, pero a diferencia de su contraparte shakespeariana, la artista parece haber esquivado el destino que se le presagiaba: en lugar de morir ahogada tras sucumbir a la locura, es "sacada de su tumba" y su corazón es "salvado del destino de Ofelia".

En la segunda canción, “Elizabeth Taylor”, Swift se compara con la icónica actriz. Como ella, se siente víctima de su propia fama y de la dificultad de encontrar a alguien en quien confiar.

“Opalite” habla sobre la tranquilidad de estar en una relación que funciona, y nos traslada un poco a Suecia y a Abba, con un sonido influenciado por el pop nórdico.

En “Father Figure”, la cantante hace referencia al antiguo dueño de Red Machine Records, Scott Borchetta, quien presumía ser “como un padre para ella”, pero finalmente la traicionó vendiendo sus másters. Taylor le da la vuelta a la narrativa, y dice que ahora ella es la “figura paterna”.

Como en cada álbum, la quinta canción es en la que Taylor abre su corazón. “Eldest Daughter” habla sobre la cultura de Internet, donde cada cual puede opinar sobre quién quiera, nos dice que es más suave de lo que creemos y parece prometer a su hermano, Austin, que "no lo dejará nunca".

Y así sigue un disco que nos habla no solo del amor, sino también de enemistad, como en “Actually Romantic”, que se cree que es una respuesta a la cantante británica, Charli XCX, o de la banalidad y la fama, como en “Wi$h Li$t”. "Quieren un contrato con el Real Madrid. Quieren esas vacaciones de primavera increíbles. Lo quieren todo. Pero yo solo te quiero a ti", nos dice en la canción.

En “CANCELLED!”, Swift nos recuerda todos los intentos públicos de arruinar su carrera: "¿Te acercaste demasiado al sol, jefa? ¿Te pillaron divirtiéndote demasiado? Ven conmigo, cuando nos vean, huirán", afirma.

El álbum cierra con “The Life of a Showgirl” junto a Sabrina Carpenter, donde ambas nos dejan claro que el mundo del espectáculo no puede ser romantizado ni fácilmente accesible, y que nunca podremos comprender por completo los sacrificios que se esconden detrás de su persona pública.

Esto dice la crítica

Los medios no tardaron mucho en publicar sus reseñas sobre el álbum, en donde varios elogian las canciones optimistas y el humor que maneja a través de las 12 canciones, mientras otros no están tan de acuerdo.

La revista Rolling Stone le dio 5 estrellas al disco, asegurando que Swift “se dispara a un nuevo escalón de superestrellato, y alcanza todas sus marcas”. Por su parte, BBC lo denominó como “una vuelta triunfal de la victoria del pop”.

No obstante, periódicos como The Financial Times y The Guardian , fueron más duros con sus críticas , dándole solo 2 estrellas al disco. El primer medio dijo que el álbum era “carismático como siempre, pero carece de brillo”. Mientras que el segundo aseguró “deslumbramiento aburrido de una estrella que parece agotada”.

A pesar de todo, Taylor Swift demuestra, una vez más, que es una de las artistas más influyentes de todos los tiempos. Esta mañana, Spotify confirmó que el álbum es el más eproducido del año en sus primeras 24 horas, logrando más de 40 millones de reproducciones, hasta ahora. El conteo finaliza esta noche en muchos países.

The Life of a Showgirl es una obra que marca un hito en la discografía de Swift: una Taylor feliz, deliberadamente pop, consciente de su rol como reina del espectáculo, y que recuerda a sus mayores éxitos, con una cuidada producción y la promesa de "grand finale" tras el Eras Tour.

Con información de EFE.

