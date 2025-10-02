El estreno de Taylor Swift | The Official Release Party of a Showgirl en cines mexicanos, programado para acompañar el lanzamiento de su nuevo álbum, ya genera controversia. La razón: la película se exhibirá únicamente en inglés y sin subtítulos en español, lo que ha provocado un intenso debate entre los fans en redes sociales y foros especializados.

En grupos de Facebook y comunidades swifties, la discusión se ha polarizado. Por un lado, algunos aseguran que “si no sabes inglés, para qué escuchas a Taylor”, defendiendo la idea de que la experiencia debe vivirse tal como la artista la concibió, en su idioma original. Sin embargo, otros consideran que esta postura es excluyente y hasta clasista, pues deja fuera a una parte importante del público que no domina el idioma pero que igual forma parte del fandom y ha seguido de cerca la carrera de la cantante.

La ausencia de subtítulos también ha abierto la conversación sobre accesibilidad cultural y localización en lanzamientos globales. No es la primera vez que un estreno de Taylor Swift llega a México —su película The Eras Tour contó con versiones subtituladas—, lo que aumenta la sorpresa entre los fans de que en esta ocasión no se contemple una opción similar.

Para muchos, el problema no es solo práctico, sino simbólico: la decisión de proyectar la cinta únicamente en inglés refuerza la idea de que el idioma se convierte en una barrera que marca quién puede disfrutar plenamente del evento y quién no. En un país donde el acceso al aprendizaje de inglés no es universal, la falta de subtítulos se percibe como un recordatorio de desigualdades.

Hasta el momento, la distribuidora no ha emitido un comunicado oficial al respecto. Mientras tanto, la polémica continúa alimentando debates en línea y evidenciando una realidad: los estrenos globales no siempre son tan inclusivos como parecen.

