Alexis Ayala reacciona a los señalamientos de violencia por parte de Paty Díaz

Tras su salida de La Casa de los Famosos México, donde concluyó en el sexto lugar, Alexis Ayala fue cuestionado por las declaraciones que hizo su expareja Paty Díaz mientras él permanecía dentro del reality.

Semanas atrás, la actriz difundió un video en redes sociales donde reveló episodios de la relación que mantuvo con el actor, reconocido por interpretar villanos en telenovelas. En su testimonio, Díaz aseguró:

“Me insultó, me agredió, intentó golpearme y me dijo: ‘Soy capaz de quemar la casa contigo y con tu hijo dentro para que se mueran’”.

Aunque dentro del programa Ayala nunca mencionó directamente el nombre de la mujer al compartir experiencias con una de sus exparejas, el detalle de que ella tenía un hijo de un vínculo anterior llevó a los seguidores a identificar a Paty Díaz como la persona aludida.

La postura de Alexis Ayala

Al ser abordado por la prensa tras su eliminación, el actor de 60 años evitó ahondar en el tema:

“La vida es muy hermosa como para guardar resentimientos y cosas de las que hay la verdad de uno, la verdad del otro y la verdad, como ponerme a aclarar cosas. No está en mi interés”, declaró en entrevista con el programa Vaya, Vaya.

El artista también señaló que llevaba apenas unas horas fuera del reality 24/7, por lo que aún no estaba al tanto de los pormenores de la polémica, sugiriendo que probablemente volverá a ser consultado al respecto en próximas entrevistas.

Lo que dijo su actual esposa

Mientras Ayala seguía en competencia, su esposa Cinthia Aparicio fue cuestionada sobre los señalamientos contra su pareja. La actriz afirmó que en su relación existe respeto mutuo:

“Lo único que puedo decir es que estoy con un hombre que me respeta, que me ama, que las mujeres en su vida son su principal. Qué te digo, lo amo, es mi esposo y mi pareja”.

Asimismo, aclaró que no conocía personalmente a Díaz y que el tema debía ser atendido directamente por Ayala:

“Yo no conozco a la señora. Lo único que te puedo decir es que yo estaba en la primaria. Alexis, cuando salga, que les platique”.

Hasta el momento, Paty Díaz no ha emitido nuevas declaraciones ni ha tenido actividad en sus cuentas oficiales tras la respuesta pública de su expareja.

BB