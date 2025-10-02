Taylor Swift sorprende con referencia a George Michael en su álbum

Cuando Taylor Swift reveló la lista de canciones de su próximo álbum The Life of a Showgirl, muchos ojos se posaron en un detalle peculiar: la canción “Father Figure” aparece con crédito para George Michael. Ese dato desató un mar de teorías entre fans y medios: ¿es un cover, un sample, una interpolación o simplemente un homenaje? Aquí lo que se sabe hasta ahora —y lo que aún queda por confirmar.Si Swift hace uso de elementos reconocibles de esa canción, el resultado podría resonar con nostalgia entre fans veteranos y aportar profundidad emocional a su disco. MR