Entretenimiento | Música

Taylor Swift sorprende con referencia a George Michael en su álbum

El 3 de octubre de 2025 se estrena el nuevo álbum de Taylor Swift, titulado The Life of a Showgirl

Por: Maité Ruiz Velasco

George Michael aparece en los créditos de The Life of a Showgirl de Taylor Swift. AP/ Evan Agostini

Cuando Taylor Swift reveló la lista de canciones de su próximo álbum The Life of a Showgirl, muchos ojos se posaron en un detalle peculiar: la canción “Father Figure” aparece con crédito para George Michael. 

Ese dato desató un mar de teorías entre fans y medios: ¿es un cover, un sample, una interpolación o simplemente un homenaje? Aquí lo que se sabe hasta ahora —y lo que aún queda por confirmar.

¿Qué dice el álbum oficialmente?

  • En la sección de “Notas” de Showgirl, se indica que “Father Figure” contiene una interpolación del tema original de 1987 de George Michael. 
  • La interpolación implica que no es una copia literal o cover completo, sino que ciertas partes melódicas, rítmicas o líricas del original han sido reinterpretadas o insertadas en la nueva versión. 
  • George Michael aparece como coautor en los créditos del track, lo que refuerza esa conexión oficial con su tema. 

Lo que especula el fandom y los medios

  1. No es un cover completo, según filtraciones
    Al analizar listas de canciones filtradas y notas de producción, varios medios señalan que la letra o estructura de la versión de Swift difiere del original, lo que sugiere que se trata de una reimaginación más que una copia directa. 
  2. Probable interpolación / sample
    Algunos reportes indican que el equipo de Swift utilizó fragmentos melódicos o progresiones del “Father Figure” original para incorporarlos en su propia versión, adaptándolos a su estilo. Eso explicaría por qué George Michael aparece en los créditos sin que Swift simplemente versionara la canción completa.
  3. Homenaje con licencia
    Aunque suene especulativo, la presencia de Michael en los créditos también puede leerse como un tributo formal: reconocer la inspiración y permitir que su legado se incorpore sin que haya disputas legales. 
  4. Origen del tema original y su resonancia
    Father Figure, lanzada por George Michael en 1987, es una canción icónica con sentimentalidad, arreglos suaves y una mezcla entre pop y gospel/disco. 
     

Si Swift hace uso de elementos reconocibles de esa canción, el resultado podría resonar con nostalgia entre fans veteranos y aportar profundidad emocional a su disco.

