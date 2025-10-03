El gobierno de Estados Unidos, dirigido por Donald Trump, ha declarado a los cárteles de la droga " combatientes ilegales " y dice que su gobierno se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos, según información difundida a través de un memorando el día de ayer .

Trump declaró que el tráfico de drogas hacia Estados Unidos equivale a un conflicto armado que requiere el uso de la fuerza militar, una nueva justificación para acciones pasadas y futuras.

" El presidente determinó que Estados Unidos está en un conflicto armado no internacional con estas organizaciones terroristas designadas ", dice el memorando. Trump ordenó al Pentágono " realizar operaciones contra ellas de acuerdo con el derecho de los conflictos armados ".

" Estados Unidos ha alcanzado ahora un punto crítico en el que debemos usar la fuerza en defensa propia y de otros contra los ataques continuos de estas organizaciones terroristas designadas ", dice el memorando.

Deja ver un posible nuevo momento en la disposición del gobierno a ir más allá de las normas de la autoridad presidencial para librar una guerra. También plantea serias interrogantes sobre hasta qué punto la Casa Blanca pretende utilizar sus poderes de guerra y sobre si el Congreso ejercerá su autoridad para aprobar —o prohibir— tales acciones militares.

El mes pasado, las fuerzas armadas estadounidenses llevaron a cabo tres ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe, a las que el gobierno acusó de transportar drogas. Al menos dos de esas operaciones se efectuaron contra embarcaciones procedentes de Venezuela.

Esos ataques se registraron luego de un incremento en la presencia de fuerzas marítimas estadounidenses en el Caribe que se haya visto en los últimos años.

