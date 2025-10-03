Ha llegado una de las fechas más esperadas, especialmente para las chicas: el famoso 3 de octubre, cuando muchas lucen sus icónicas prendas color rosa por la inolvidable cinta cinematográfica Mean Girls (2004), protagonizada por Lindsay Lohan y Rachel McAdams.

Lindsay Lohan se viste de rosa este 3 de octubre

La actriz no se quedó atrás y siguió esta tendencia que se ha hecho viral en redes sociales.

En su cuenta oficial de Instagram, Lindsay Lohan compartió una icónica foto en la que destaca por el deslumbrante y llamativo color rosa, un tono muy característico de esta película de 2004, que hasta hoy sigue siendo reconocida y una de las favoritas en el mundo del cine.

“It' s October 3rd”, destaca Lindsay en su publicación de Instagram.

Esta foto, sin duda alguna, ha sido una de las más apreciadas del día, ya que se trata de una fecha especial para la comunidad de fans de “Mean Girls”, también conocida como “Chicas Pesadas”.

Lindsay Lohan está en una era de renovación en la que ha demostrado ser un “ave fénix” que renace de las cenizas tras su polémico pasado, en el que las sustancias ilícitas y el alcohol tomaron el control de su vida.

No obstante, en la actualidad ha demostrado que las segundas oportunidades existen e incluso lo ha reflejado en la pantalla grande, como en la segunda parte de la tan amada película “Freakier Friday” (Viernes de locos), que protagonizó junto a la reconocida actriz Jamie Lee Curtis.

¿Por qué se viste de rosa este 3 de octubre?

Posiblemente el día de hoy haz visto a más de una chica vestida de rosa en la calle, en esta nota te decimos cual es la razón detrás de esta moda.

La tradición nace a partir de la película, en la que en una escena Aaron Samuels le pregunta a Cady Heron qué día es, ella responde “es 3 de octubre”.

Asimismo tributo a una de las reglas más importantes de las protagonistas “Las Plásticas”, quienes se visten de rosa todos los miércoles.

¿Qué estas esperando para vestirte hoy de rosa? ¡Feliz 3 de octubre!

