Viernes, 03 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México | Ciclón

A esta distancia de México amanece la tormenta tropical "Octave"

Tormenta tropical “Octave” mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

El sistema no representa peligro para el territorio nacional. ESPECIAL / CANVA

El sistema no representa peligro para el territorio nacional. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del viernes 3 de octubre sobre la tormenta tropical "Octave".

Revisa: Alerta por ciclón "Priscilla"; podría formarse pronto en esta zona

A través de un comunicado, el SMN, compartió que "Octave" se mantiene como tormenta tropical. Se localiza al suroeste de la península de Baja California, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.

Su distancia al lugar más cercano, se localiza a mil 510 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

Lee: ¿Cuánta agua le falta a Chapala para que se llene en su totalidad?

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 11 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.

El sistema no representa peligro para el territorio nacional.

No te pierdas: Regresan las lluvias a Guadalajara en esta FECHA

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones