El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó esta mañana del viernes 3 de octubre sobre la tormenta tropical "Octave".A través de un comunicado, el SMN, compartió que "Octave" se mantiene como tormenta tropical. Se localiza al suroeste de la península de Baja California, debido a su distancia y trayectoria, no representa peligro para el territorio mexicano.Su distancia al lugar más cercano, se localiza a mil 510 km al suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 11 km/h. Mantiene vientos máximos sostenidos de 95 km/h y rachas de 110 km/h.El sistema no representa peligro para el territorio nacional.Con información del Servicio Meteorológico Nacional