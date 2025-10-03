El lugar de Canelo Álvarez en ranking de la AMB tras última derrota

Está por cumplirse un mes desde que Saúl "Canelo" Álvarez fue derrotado por el estadounidense Terence Crawford en Las Vegas, Estados Unidos, y los organismos del boxeo más importantes, como la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), ya han modificado sus posiciones en los rankings.

Luego de esta pelea, Bud Crawford se posicionó como el campeón indiscutible del peso supermediano, arrebatándole 4 cinturones de un jalón al tapatío. Después de que Canelo sucumbiera ante el poder y la técnica de Crawford, se dio a conocer que el mexicano descendió dos posiciones en el ranking libra por libra de The Ring y quedó en el décimo lugar, mientras que el estadounidense logró ascender hasta el primer lugar.

Por su parte, la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) , del mismo modo que The Ring, publicó la actualización mensual del ranking y en esa lista Canelo sigue ocupando la cabeza. El segundo puesto lo ocupa Bektemir Melikuziev, y el tercero Jermall Charlo.

Después, la Organización Mundial de Boxeo (OMB) también publicó sus clasificaciones y ratificó a Canelo en el primer lugar, a pesar del fatídico resultado del 13 de septiembre. En el ranking le siguen el inglés Hamzah Sheeraz y el estadounidense Diego Pacheco.

Se espera que ocurra durante los próximos días, la Federación Internacional de Boxeo (FIB) también publique la actualización de sus listas, puesto que la última actualización de sus listas fue el pasado 3 de septiembre de 2025.

En las listas desactualizadas de la Federación Internacional de Boxeo (FIB) sigue apareciendo Saúl Álvarez como el campeón indiscutido del peso supermediano. ESPECIAL / FIB

