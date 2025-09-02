Tecate Supremo 2025: Zoé, Foster the People y Siddhartha encabezan el cartel

Por que el norte del país también lo pidió, este año Ciudad Juárez se llenará de música y color con la llegada del festival Tecate Supremo, un espacio en el que la buena vibra y el arte se unen para crear una increíble experiencia.

¡Prepárate! Que la cuenta regresiva para uno de los festejos más enérgicos y emocionantes que el estado de Chihuahua tiene para ofrecer ya comenzó, y este año no decepcionó ya que cuenta con la participación de algunos de los artistas más conocidos a nivel nacional e internacional.

Zoé, Foster The People, Álvaro Díaz, Siddhartha, NSQK y muchos más talentos serán los encargados de encender esta fiesta que está pactada para el próximo sábado 15 de noviembre en el Hipódromo de Ciudad Juárez.

Cabe destacar que para está edición 2025 el festival Tecate Supremo y el Tecate Península se fusionarán para crear uno solo, por lo que este año los habitantes de Tijuana, Baja California deberán trasladarse hasta Ciudad Juaréz para poder ser parte de este mega evento.

Si quieres adquirir tus boletos, la preventa exclusiva para tarjetahabientes Banamex de Ticketmaster comenzará este próximo 5 de septiembre a las 14:00 horas, mientras que la venta general tendrá lugar el día 6 a las 10:00.

Tecate Supremo promete una experiencia única con su tradicional zona general y el área VIP exclusiva. Además, habrá comida gourmet, barras de bebidas, espacios de descanso y actividades que harán tu visita inolvidable.

Lineup completo del festival Tecate Supremo:

Zoé

Foster the People

The Kooks

Álvaro Díaz

Siddhartha

NSQK

Esteman & Daniela Spalla

Kinky

Little Jesus

Yami Safdie

Odisseo

Genitallica

Jacinto

Nash

