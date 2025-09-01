Moenia: Cubrió a los tapatíos con su "Manto estelar"

A Moenia le gusta sorprender. Cada espectáculo y gira tiene novedades que son siempre visibles por la parte técnica, nuevos sonidos y nuevas formas de seguir teniendo cautivo a su público, que siente con emoción esas canciones que empezaron a vibrar en los 90s y que ahora, ganando nuevas generaciones, son los hijos de los fans de Moenia quienes también las siguen escuchando, las conocen y las cantan.

ALFONSO PICHARDO SALIÓ AL ESCENARIO CON TODA LA ACTITUD / FOTO: CORTESÍA AUDITORIO TELMEX

En los alrededores del Auditorio Telmex se veía que comenzaban a llegar los asistentes a la esperada cita con Moenia el sábado 30 de agosto, parejas, grupos de amigos y seguidores en general que en su mayoría eran adultos, tanto en taquillas, también en los puntos de convivencia de la entrada y sí, el interior lució lleno para disfrutar Estamos bien tour, donde darían a conocer nuevos temas, pero también los clásicos que tanto los han dado conocer y que todos esperaban escuchar.

La noche comenzó con mucho brillo, con una enorme cruz de fondo y al centro un ataúd, rodeados de una iluminación celestial, mientras que los músicos se encontraban a desnivel a una mayor altura, la baterista por uno de los costados y ya listos para derrochar toda la energía y magia que le ponen los integrantes de Moenia: Alfonso Pichardo, Jorge Soto y Alejandro “Midi” Ortega.

PREDOMINÓ SU ESTILO ELECTRO POP / FOTO: CORTESÍA AUDITORIO TELMEX

Tras la introducción interpretaron No hay fe, para seguir con Cómo ves tú, Consecuencias, esta última es una nueva canción y propuesta de esta gira, siguiendo con clásicos como En qué momento, Juegos de amor y Terminales que iban calentando el ambiente, ya que desde los primeros temas el público se puso de pie para bailar, cantar y guardar esta evidencia en sus teléfonos a través de los videos.

Para tocar uno de los temas más esperados, se oscureció el escenario y se colocaron tres sillas, a manera de concierto acústico, más íntimo, donde el vocalista Alfonso Pichardo se sentó acompañado por dos coristas, para juntos cantar Estabas ahí siguiendo con Corazón azulado y No importa que el sol.

CANTÓ LA VERSIÓN ACÚSTICA DE "ESTABAS AHÍ" / FOTO: CORTESÍA AUDITORIO TELMEX

Tras una breve pausa, Pichardo tomó el micrófono para hablar sobre la emoción de la gira, de todos los detalles técnicos y lo que habían preparado en este que fue el tercer concierto, así que interpretaron Estamos bien tour, para continuar con Hay que caer destacando la presencia, y realmente en todo el concierto, de la baterista, Ivette Gómez, orgullosamente tapatía, que tuvo gran relevancia en esa noche recibiendo muchos aplausos.

Durante el concierto, que también tuvo otro silencio, fue para hacer una petición especial al público, en el que Alfonso Pichardo les pidió encender sus teléfonos para poder interpretar una de las canciones que más los identifica, se trata de Manto estelar, así que el Auditorio Telmex se bañó de luz para que quedara registrado en las redes sociales. Siguiendo con clásicos como Regreso a casa, Déjame entrar y otra de las que más gustaron y que en varios momentos del concierto algunos pedían, se trata de Morir tres veces y Ni tú ni nadie, que todos coreaban felices estando de pie.

LA ENERGÍA FUE VITAL EN EL CONCIERTO / FOTOS: CORTESÍA AUDITORIO TELMEX

Cuando se acercaba la despedida, cantó tres piezas muy especiales Mejor ya no, No dices más y finalmente, No puedo estar sin ti, siempre acompañando cada tema con imágenes en diversos contextos, solo en algunos muy breves aparecían los artistas en escena, pero predominaron videos con mucha creatividad, iluminación y su sonido tan característico al estilo synth pop y electro pop. ¡Gran noche Moenia!

AA