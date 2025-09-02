Jacob Elordi se viraliza al estallar contra miembro del staff

Jacob Elordi, uno de los actores más cotizados del momento en Hollywood, fue protagonista de un episodio inesperado durante el estreno de Frankenstein en el Festival Internacional de Cine de Venecia 2025. Mientras convivía con sus seguidores, firmando autógrafos y posando para fotos, el australiano de 28 años se vio envuelto en un altercado con un miembro del staff del evento, una escena que se viralizó rápidamente en redes sociales.

En un video que circula en plataformas digitales, se escucha a Elordi responder con firmeza: “Nunca me digas qué hacer”, después de que un integrante de la organización intentara apurarlo para que dejara de atender a sus fanáticos y continuara su recorrido por la alfombra roja. Aunque el instante fue tenso, varios asistentes lo reconocieron por su paciencia y cercanía con el público, ya que dedicó tiempo a selfies y autógrafos antes de ingresar a la proyección.

Elordi atraviesa una etapa de gran proyección: múltiples proyectos cinematográficos y publicitarios, un número creciente de admiradores y una carrera que sigue en ascenso lo han convertido en una figura central de la industria. Sin embargo, como quedó demostrado en Venecia, no está exento de protagonizar momentos incómodos frente a la multitud.

La transformación en el monstruo de Frankenstein

Además de este episodio, el actor aprovechó su presencia en el festival para hablar sobre el reto de dar vida a la criatura en la película dirigida por Guillermo del Toro. En declaraciones recogidas por Deadline, Elordi describió el papel como profundamente personal:

“Era un recipiente en el que podía plasmar cada parte de mí. Desde que nací hasta que estoy aquí con ustedes hoy, todo está en ese personaje”.

Incluso llegó a afirmar que:

“En muchos sentidos, la criatura que aparece en pantalla en esta película es mi forma más pura. Es más yo que yo mismo”.

Para lograr esta interpretación, Elordi se sometió a un exigente proceso de caracterización: pasaba alrededor de 10 horas diarias en la silla de maquillaje y vestía un traje compuesto por numerosas capas. Sobre el diseño del personaje, explicó:

“Al nacer, no lleva casi nada puesto. Tiene el pecho abierto y la cabeza alta. Luego, cuando empieza a sentir dolor, como nos pasa a los adolescentes, empieza a encorvar los hombros. Y de adulto, se cierra”.

Con estas declaraciones, Elordi dejó ver la profundidad con la que trabajó en su rol, al mismo tiempo que su presencia en Venecia reafirmó por qué hoy es una de las estrellas más comentadas de Hollywood.

BB