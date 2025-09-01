Beca Benito Juárez y la Beca Rita Cetina 2025: ¿Hasta cuándo habrá pago?

Septiembre viene acompañado de expectativas para los beneficiarios de los programas de Bienestar. Muchas familias quieren saber si en este bimestre se entregarán las Becas Benito Juárez y la Beca Rita Cetina 2025, y sobre todo, cuándo saldrá el nuevo calendario con las fechas exactas de pago.

El próximo depósito está confirmado para el bimestre septiembre-octubre y corresponde al cuarto de cinco pagos programados en el año. En julio-agosto no hubo apoyos debido al periodo vacacional.

Los montos continúan siendo de mil 900 pesos para alumnos de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, y de cinco mil 800 pesos para quienes cursan universidad en el programa Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Otro punto clave es que en septiembre inicia el nuevo registro de la Beca Rita Cetina 2025 , lo que implica que las familias deberán estar atentas a los requisitos, pues no todos podrán inscribirse en línea.

Respecto al calendario de pagos, este será publicado a inicios de octubre por el coordinador de Becas para el Bienestar, Julio León, quien dará a conocer las fechas exactas de depósito según la letra inicial del apellido. Hasta entonces, los beneficiarios tendrán que esperar para saber el día en que recibirán su apoyo, por lo pronto te dejamos uno con fechas estimadas según a entregas anteriores.

Calendario tentativo de pagos de octubre 2025

Miércoles 1 de octubre – A y B

Jueves 2 de octubre – C

Viernes 3 de octubre – D, E, F

Lunes 6 de octubre – G

Martes 7 de octubre – H, I, J

Miércoles 8 de octubre – K, L

Jueves 9 de octubre – M

Viernes 10 de octubre – N, Ñ, O

Martes 14 de octubre – P, Q

Miércoles 15 de octubre – R

Jueves 16 de octubre – S

Viernes 17 de octubre – T, U

Lunes 20 de octubre – V, W

Martes 21 de octubre – X, Y, Z

Este calendario es preliminar y está sujeto a ajustes por parte de las autoridades. Se recomienda consultar los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas y de la Secretaría del Bienestar para confirmar las fechas exactas.

