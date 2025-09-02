Cazzu denuncia que Nodal no permite que su hija Inti viaje con ella

Ha pasado poco más de un año desde que la relación entre Cazzu y Nodal terminó de la manera más caótica y mediática posible, ya que, entre rumores de infidelidad y polémicas declaraciones, la controversia no ha dejado de crecer.

Sin embargo, esta vez fue el turno de la argentina de contar su versión de la historia, en la cua l reveló que ha enfrentado problemas para poder viajar con su hija Inti, ya que necesita el permiso de su padre, el cantante Christian Nodal , para poder salir del país con ella, debido a que su trabajo como artista así lo requiere.

Te puede interesar: Gobernadora de Veracruz brindará protección a Yeri Mua tras amenazas de muerte

Y aunque ya ha pasado un tiempo, ese permiso aún no lo tiene. Así lo reveló la trapera en el podcast “Se regalan dudas”, donde detalló que el hecho de tener que mediar con el abogado de su expareja la hizo vivir uno de los peores momentos de su vida.

"Hace tiempo que no me había sentido de nuevo tan mal como me sentí ese día ; tuve ese sentimiento de decir 'el mundo es devastador'", dijo.

Cazzu, quien está por arrancar con su gira "Latinaje", que incluye varios conciertos en México, se mostró devastada al recordar lo que la hizo sentir el representante legal de su ex Nodal cuando su abogada, una intermediaria y ella, plantearon la necesidad del permiso de viaje para la menor Inti que está por cumplir dos años de edad.

Cazzu argumentó que necesita un permiso de viaje para poder llevarse a su hija con ella, pues dijo, ella trabaja de lo mismo que el padre, cantante, por lo que necesita viajar, y aunque Christian parecía entender, al ser esto una necesidad básica, las cosas no ocurrieron así.

Fue su abogado de Christian Nodal el que emitió lo siguiente:

"No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado que cuando tenga ganas, ese permiso lo puede revocar".

Ante esto, Cazzu dice:

"Yo todavía siento en el pecho lo que yo sentí y lo que las otras dos mujeres que estaban en esa llamada hicimos un silencio de muerte", admitió.

La mirada del abogado, a través de la videollamada, y sus palabras, fueron algo demoledor con lo que Cazzu, dice, no puede luchar:

"Y yo dije 'contra esto no, no me da el corazón', con todo, ustedes me ven aquí combativa...¿contra el sistema, contra la ley, ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo 'tenemos el control sobre ti y tu hija' y fue uno de los peores momentos de mi vida", expresó.

También puedes leer: Horóscopo Negro para HOY 2 de septiembre; segunda parte

Cazzu fue pareja de Nodal casi dos años, sin embargo, la separación se dio en medio de versiones de infidelidad por parte de él, quien a 20 días de anunciar su truene con la argentina, hizo pública su relación con Ángela Aguilar, su actual esposa.

En su reciente visita a México, Cazzu aseguró que no considera justa la pensión alimenticia que Nodal le otorga a su hija Inti, sin embargo, enfatizó al decir que no pensaba dar lucha legal al respecto, pues por fortuna, su hija, cuenta con ella para poder cubrir sus necesidades.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP