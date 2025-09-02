Keane, Phoenix y The Kooks abrirán las Corona Capital Sessions en Guadalajara

El próximo 6 de noviembre, Guadalajara se convertirá en la primera sede de las Corona Capital Sessions, un nuevo concepto derivado del festival Corona Capital que este año celebra su edición número 15 en Ciudad de México.

El evento tendrá lugar antes de la cita principal en el Autódromo Hermanos Rodríguez y forma parte de los festejos por el centenario de la cerveza Corona.

En la capital jalisciense, el cartel reunirá a Keane, Phoenix y The Kooks, en un encuentro que busca acercar a otras ciudades del país la experiencia del festival.

La banda británica Keane llegará con más de tres décadas de trayectoria y un repertorio que los convirtió en referentes del indie rock desde la publicación de su disco debut Hopes and Fears (2004). Temas como Somewhere Only We Know o Everybody’s Changing se han mantenido como parte esencial de su repertorio en vivo.

Por su parte, el grupo francés Phoenix compartirá escenario en Guadalajara con canciones que forman parte de sus más de 20 años de trayectoria, entre ellas 1901, Lisztomania y Ti Amo.

La sesión en la ciudad se complementará con el regreso de The Kooks, reconocidos por su irrupción en la escena británica de mediados de los 2000 con piezas como Naive y She Moves In Her Own Way.

Después de Guadalajara, las Corona Capital Sessions continuarán el 8 de noviembre en Mérida, con la participación de Keane, Phoenix y Passion Pit; y llegarán también a Monterrey, donde se presentarán Foo Fighters, Queens of the Stone Age y Jehnny Beth.

Los boletos estarán disponibles en preventa Citibanamex el 5 de septiembre a las 14:00 horas, mientras que la venta general iniciará un día después en taquillas, así como a través de Ticketmaster y Eticket.

AS