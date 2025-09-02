El pasado miércoles 27 de agosto, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, reveló que en los festejos del Grito de Independencia del próximo 15 de septiembre, se realizará un concierto masivo en el paseo Alcalde, en el Centro Histórico de Guadalajara con Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar como protagonistas. Pese a que los tres Aguilar se presentarían en un espectáculo sin caballos y sin la presencia de Christian Nodal, la elección ha causado cierto revuelo.

Los Aguilar se han mantenido en la discusión en medios y redes sociales luego de la extensa polémica derivada de la relación de Ángela con Christian Nodal.

Recientemente, las críticas se han incrementado luego de que tanto Pepe como Ángela hicieran referencia a la compleja situación que pasan los migrantes en Estados Unidos durante la segunda administración del presidente Donald Trump. Primero Pepe pidió "hacer las cosas legalmente y sin pretextos" y luego Ángela hizo énfasis en la distinción de su padre y su familia como "mexicoamericanos legales"; dos comentarios que no cayeron bien en redes sociales por estar alineados con el recrudecimiento al trato de las personas migrantes en Estados Unidos.

Ante ello, un grupo de ciudadanos ha lanzado una petición a través de la plataforma Change.org para impedir la presentación de Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar en los festejos oficiales del Grito de Independencia en Jalisco. A través de la conocida plataforma digital para recopilar firmas, piden al Gobierno de Jalisco cancelar la presentación de estos tres artistas y dar prioridad a talentos locales y nacionales que representen la dignidad y valores sociales de los tapatíos.

La petición creada por Susan Belen Yáñez Godínez promueve la firma bajo el siguiente mensaje:

"Firma esta petición para que como tapatíos dejemos claro que el Grito de Independencia debe ser un acto de unión y respeto a nuestra gente, no un escaparate para discursos que refuerzan la discriminación hacia migrantes mexicanos".

Hasta el momento la iniciativa cuenta con 2 mil 742 firmas verificadas luego de haber sido creada el pasado 28 de agosto de 2025.

