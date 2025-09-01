5 Becas con registro abierto en septiembre para estudiantes de educación básica

El regreso a clases es una temporada al año que debería ser el inicio de un nuevo comienzo que alegre a los niños; sin embargo, muchas familias de México, ya sea por temas económicos, sociales o porque forman parte de escenarios vulnerables, pueden enfrentar problemas que dificulten que los menores asistan a las escuelas.Es por eso que la Secretaría del Bienestar ha impulsado diferentes programas y ayudas sociales que buscan reducir la carga económica de los padres de familia, con el objetivo de que los alumnos no suspendan sus estudios.Por eso, aquí te daremos todos los detalles de 5 Becas para estudiantes de educación básica que puedes solicitar este mes de septiembre.Mi Beca Para EmpezarDirigida a estudiantes de preescolar y primaria que estén inscritos en cualquier escuela pública de la Ciudad de México, Mi Beca Para Empezar abre su registro a partir del 1 de septiembre.Monto:Requisitos:Beca Rita CetinaEl programa abrirá su registro este próximo 15 de septiembre y se podrán inscribir todos los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas de todo México.Monto:Requisitos:Becas Benito JuárezAún no se tiene una fecha exacta, pero se espera que este mes se abra el registro para la Beca Benito Juárez Media Superior.Monto:Requisitos:Becas para Escuelas ParticularesA partir del 3 y hasta el 26 de septiembre se abrirá el registro del programa a cargo de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Edomex para estudiantes desde el nivel preescolar hasta el posgrado.Monto:Requisitos:Beca de Aprovechamiento Escolar 2025Inscripciones abiertas del 4 al 6 de septiembre. La beca está dirigida a los hijos de maestros que estudian en alguna primaria o secundaria del Edomex, quienes podrán inscribirse al apoyo que da el Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México (SMSEM).Monto:Requisitos:Por medio de estos programas, el Gobierno de México busca facilitar la estancia de los estudiantes en la escuela y evitar la deserción por falta de recursos o apoyo.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP