Ninel Conde podría enfrentar demanda por "soltar la sopa" en sus redes sociales

“Me salí por contrato”. Con esta frase, pronunciada durante una transmisión en vivo tras abandonar La Casa de los Famosos México 3, Ninel Conde desató una nueva polémica que podría costarle alrededor de 500 mil pesos.

Según versiones difundidas en su entorno, tanto Endemol como TelevisaUnivision le habrían solicitado retractarse de sus declaraciones para evitar un proceso legal por incumplimiento contractual.

Una carta y la exigencia de disculpas

La revista TVyNovelas informó que la actriz recibió una notificación oficial en la que se le exige desmentir públicamente lo dicho, ya que habría quebrantado las cláusulas de confidencialidad del reality.

Una persona cercana a la artista aseguró que Conde atraviesa un momento complicado: “Ninel está muy preocupada, no quiere meterse en líos legales ni contratar abogados; lo único que busca es que la perdonen”, reveló la publicación.

Lo que dijo y lo que generó

El conflicto comenzó cuando la también cantante afirmó que su salida estaba pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar el programa. Estas palabras, según allegados, fueron consideradas graves: “Ninel declaró que su salida del programa estuvo pactada desde el contrato y que ella misma decidió cuándo abandonar la casa, lo cual es una mentira. Y se encendieron los focos rojos cuando dijo que todo estaba arreglado desde un principio”, compartió una de sus confidentes.

Frente a estas acusaciones, la producción habría reaccionado con firmeza, advirtiendo a la participante sobre sanciones económicas y legales.

Consecuencias económicas y laborales

De acuerdo con información extraoficial, la intérprete no solo tendría que ofrecer una disculpa pública en los mismos espacios donde emitió sus declaraciones, sino también cubrir una multa superior al medio millón de pesos. Además, se habrían congelado sus pagos pendientes hasta que cumpla con las condiciones impuestas.

A pesar de haber salido del reality, Ninel Conde aún mantiene compromisos vigentes con la producción, lo que complica su situación actual.

El reality continúa con éxito

Mientras tanto, La Casa de los Famosos México sigue consolidándose como uno de los programas más comentados. El domingo 31 de agosto, Mariana Botas se convirtió en la quinta eliminada de la temporada, después de más de un mes en la competencia.

Durante su despedida, la actriz expresó: “La verdad son muchas emociones, obviamente no me quería ir, pero sé que es parte de... es un juego y cada semana sale alguien. Agradecida con la oportunidad, es una experiencia única en la vida”, dijo frente a Galilea Montijo.

Con la audiencia en aumento y las redes sociales encendidas en cada gala, el proyecto televisivo continúa su marcha. Sin embargo, fuera de la casa, Ninel Conde enfrenta un escenario distinto: decidir entre aceptar las condiciones para cerrar el conflicto o enfrentar un proceso legal que podría dañar su imagen.

