Ricky Martin: Daniel Bisogno cuestiona la denuncia contra el cantante

Daniel Bisogno de nuevo da de qué hablar por lo que dijo en "Ventaneando", esta vez sobre el asunto legal que enfrenta Ricky Martin, quien tiene una orden restrictiva en su contra, ésta la habría interpuesto supuestamente su sobrino, quien según el hermano del cantante, tiene problemas mentales.

“Cómo se le dice 'a la prima se le arrima, ¿al sobrino qué?"

"'El Vocero', un periódico puertorriqueño, informó que la orden señala que Martin y la otra parte ´se relacionaron por siete meses´. El reporte señala que la orden dice que se separaron hace dos meses, pero que el solicitante afirma que Martin no aceptó la separación y se le ha visto rondando la casa del solicitante en al menos tres ocasiones. El peticionario teme por su seguridad", señala la orden, de acuerdo con "El Vocero".

Ante esto, Pedro Sola mostró su desconcierto, pues dijo que Ricky está casado y además vive en Estados Unidos, por lo que le parecía poco creíble que el cantante viajara a Puerto Rico para "espiar al sobrino".

Bisogno cuestionó el tipo de relación o arreglo que Ricky pudiera tener con su esposo Jwan Yosef.

"Ahora ve tú a saber qué tipo de relación tenga con el papá de sus hijos, es lo que no sabemos", expresó.

Después, lanzó la duda sobre si quizá el sobrino, de 20 años, quiera "pedirle una lana a Ricky"

"Es que mira, cómo se le dice 'a la prima se le arrima, ¿al sobrino qué?, creo que ni existe”, expresó.

Bisogno se mostró incrédulo con que alguien en este mundo rechace a Ricky Martin: "Ahora, quién va a cortar a Ricky Martin? a mi no me vengan... no existe alguien sobre la faz de la Tierra que corte a Ricky Martin, ni los novios ni las novias que ha tenido", sentenció.

"Aunque no sea cierto, capaz que sí está el sobrino pirado...", finalizó.

AC