Ricky Martín responde a acusaciones en su contra: "Son totalmente falsas"

Luego de conocerse que hay una orden de restricción en Puerto Rico para que Ricky Martin no se acerque a una persona que lo ha demandado por violencia doméstica, el cantante ha publicado un comunicado en su cuenta de Twitter donde se deslinda de dicha acusaciones.

“La orden de protección presentada en mi contra se basa en alegaciones totalmente falsas, por lo que enfrentaré el proceso con la responsabilidad que me caracteriza”, dijo. Según difundieron medios de comunicación, el demandante puede ser un sobrino político de Ricky, familiar directo de su esposo Jwan Yosef.

Supuestamente, Ricky y ese sobrino político de 20 años, habrían sostenido una relación que duró aproximadamente siete meses y tras finiquitarse, Ricky estaría acusándolo en su domicilio particular con llamadas y visitas no requeridas. “Por ser un asunto legal en curso no puedo hacer expresiones particulares”, externó el boricua.

Este no es el único escándalo por el que atraviesa Ricky, su ex manager, Rebecca Drucker presentó una demanda por incumplimiento de contrato y de acuerdo con medios de comunicación, la mujer estaría pidiendo tres millones de dólares como compensación. Se dice que esta mujer tiene conocimiento de acciones que hizo el cantante que pudieran machar su reputación.

En su comunicado, Ricky finalizó resaltando: “Agradezco las innumerables muestras de solidaridad y las recibo con todo mi corazón”.