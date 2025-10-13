La Cineteca FICG anunció una proyección anticipada de “Frankenstein”, la nueva película dirigida por Guillermo del Toro. La función se llevará a cabo el 23 de octubre a las 00:00 horas, en una sesión de medianoche programada antes de su estreno oficial en salas comerciales.

Los boletos están disponibles desde este lunes 13 de octubre a las 12:00 horas a través del sitio oficial cinetecaficg.com.

En esta versión de Frankenstein, Del Toro adapta la novela de Mary Shelley desde una perspectiva centrada en los aspectos emocionales y psicológicos de sus personajes.

La historia sigue a Victor Frankenstein, un científico que desafía los límites de la vida y la muerte, y que termina enfrentando las consecuencias de su propio experimento.

El elenco principal está integrado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, bajo la dirección y guion de Del Toro. El proyecto ha generado expectativa internacional al tratarse de una de las producciones más esperadas del año y de una reinterpretación personal de uno de los clásicos del terror literario.

La película es producción original de Netflix y tiene previsto su estreno el 7 de noviembre en la plataforma.

