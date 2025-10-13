Lunes, 13 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE Entretenimiento

Entretenimiento |

Cineteca FICG proyectará "Frankenstein" de Del Toro en función de medianoche

Los boletos para esta función de “Frankenstein” de Guillermo del Toro, están disponibles desde este lunes 13 de octubre 

Por: Héctor Fernando Navarro Vázquez

En esta versión de Frankenstein, Del Toro adapta la novela de Mary Shelley desde una perspectiva centrada en los aspectos emocionales y psicológicos de sus personajes. ESPECIAL / NETFLIX

En esta versión de Frankenstein, Del Toro adapta la novela de Mary Shelley desde una perspectiva centrada en los aspectos emocionales y psicológicos de sus personajes. ESPECIAL / NETFLIX

La Cineteca FICG anunció una proyección anticipada de “Frankenstein”, la nueva película dirigida por Guillermo del Toro. La función se llevará a cabo el 23 de octubre a las 00:00 horas, en una sesión de medianoche programada antes de su estreno oficial en salas comerciales.

Los boletos están disponibles desde este lunes 13 de octubre a las 12:00 horas a través del sitio oficial cinetecaficg.com.

En esta versión de Frankenstein, Del Toro adapta la novela de Mary Shelley desde una perspectiva centrada en los aspectos emocionales y psicológicos de sus personajes.

LEE: Esto dijo el abogado de Belinda tras declaraciones de Lupillo Rivera

La historia sigue a Victor Frankenstein, un científico que desafía los límites de la vida y la muerte, y que termina enfrentando las consecuencias de su propio experimento.

El elenco principal está integrado por Jacob Elordi, Mia Goth y Oscar Isaac, bajo la dirección y guion de Del Toro. El proyecto ha generado expectativa internacional al tratarse de una de las producciones más esperadas del año y de una reinterpretación personal de uno de los clásicos del terror literario.

La película es producción original de Netflix y tiene previsto su estreno el 7 de noviembre en la plataforma.

     

Te puede interesar: Los mejores memes tras el primer episodio de “La Granja VIP”

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones