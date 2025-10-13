La Granja VIP vs. La Casa de los Famosos México: ¿Cuáles son sus diferencias?

La noche del domingo 12 de octubre comenzó "La Granja VIP", un nuevo reality show transmitido por TV Azteca que se ha robado la atención de los televidentes y los internautas, quienes desde el primer momento lo han comparado con el programa "La Casa de los Famosos", de Televisa.

En su estreno, "La Granja VIP" se convirtió en un nuevo fenómeno viral del mundo de los espectáculos en México, generando reacciones diversas: para algunos, es una copia del show de Televisa, para otros es una mejoría al formato.

¿En qué son diferentes "La Casa de los Famosos México" y "La Granja VIP"?

El atractivo de ambos programas es reunir a 16 figuras públicas, que son monitoreadas interrumpidamente, en un mismo lugar, donde diariamente enfrentarán pruebas que les darán beneficios como la salvación. Además, a través de sus votos, será el público quien decide quién abandona el show.

Sin embargo, la diferencia más notoria es que la apuesta de TV Azteca lleva a las celebridades a un ambiente rural, en donde para conseguir los elementos básicos para su supervivencia, deberán realizar tareas agrícolas, como sembrar, cosechar e incluso ordeñar una vaca. En tanto, el de Televisa es más un programa de convivencia y estrategia.

Entre los famosos que forman parte del programa destacan Lolita Cortés, Fabiola Campomanes, Eleazar Gómez, Alfredo Adame, Kim Shantal y Sergio Mayer Mori.

En el caso del programa de Televisa, el público puede seguir la convivencia de los participantes a través de la plataforma de streaming Vix. Por otro lado, la transmisión 24/7 de "La Granja VIP" se encuentra disponible en Disney Plus.

Este nuevo reality se transmitirá de lunes a viernes, a través de la señal de Azteca Uno, en punto de las 21:00 horas —hora central de México— y finalizará a las 22:30; los domingos el programa empezará en punto de las 20:00 horas.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

