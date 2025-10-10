Las revelaciones que Lupillo Rivera hizo sobre la relación que mantuvo con Belinda ya tuvieron consecuencias legales.

Recientemente, se dio a conocer que la cantante presentó una denuncia en contra del artista por los delitos de violencia digital y mediática.

De acuerdo con un comunicado difundido por el despacho Maceo, Torres & Asociados, la denuncia fue interpuesta el pasado 2 de octubre ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, luego de que la joven considerara que se vulneró su vida privada y su dignidad.

Asimismo, se reveló que la Fiscalía decidió otorgarle medidas de protección a la intérprete de “Cactus”, entre las que se le prohíbe a Rivera acercarse o intentar comunicarse con ella, realizar cualquier conducta ofensiva y se le pide eliminar de las redes sociales todos los contenidos en los que hable de la española.

Las acciones legales se producen días después de que el hermano de Jenni Rivera lanzara su autobiografía, “Tragos amargos”, donde narró detalles privados del romance que comenzó en 2019, cuando ambos participaron en “La Voz”.

El despacho que representa a Belinda subrayó que “ser figura pública no legitima la utilización de su imagen ni la revelación de aspectos de su vida íntima sin consentimiento expreso”.

CT