El Club Deportivo Guadalajara atraviesa un buen momento en el Apertura 2025, luego de conseguir su tercera victoria consecutiva, lo que le permitió escalar posiciones y ubicarse en la zona de Play-In, con la mira puesta en alcanzar uno de los seis primeros lugares que otorgan el pase directo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

El equipo dirigido por Gabriel Milito logró una importante victoria en Ciudad Universitaria, donde Daniel Aguirre se convirtió en la figura del encuentro al marcar el gol que selló el triunfo rojiblanco en los minutos finales, tras un preciso contraataque que sorprendió a la defensa rival.

Después del partido, la cuenta oficial de Chivas compartió una imagen del futbolista cuando era niño vistiendo la camiseta del club, acompañada de un mensaje que destacaba su conexión con el equipo desde pequeño, asegurando que Aguirre siempre ha sido un “Chivahermano”.

X/@Chivas

¿Quién es Daniel Aguirre?

Daniel Aguirre, de 26 años, es un jugador mexicoamericano que comenzó su carrera como mediocampista, aunque bajo la dirección de Milito ha encontrado un nuevo rol como defensa, posición en la que ha destacado durante este torneo. El futbolista se incorporó al conjunto tapatío en el Apertura 2024, proveniente del LA Galaxy de la MLS.

Durante su etapa en el futbol estadounidense, Aguirre disputó 51 partidos en la MLS, además de tener participación en 35 encuentros de la USLC y 7 en la US Open Cup, acumulando más de 3 mil minutos de juego, con un total de cinco goles y nueve asistencias antes de su llegada a México.

En lo que va del Apertura 2025, el defensor ha jugado seis partidos, en los que suma un gol y una asistencia, demostrando su capacidad de adaptación a su nueva posición. Su desempeño ha llamado la atención de Gabriel Milito, quien le ha dado confianza y continuidad, algo que no había ocurrido con entrenadores anteriores como Gerardo Espinoza y Óscar García. En al menos cuatro encuentros, Aguirre ha sido pieza clave en la zona central de la defensa.

Próximos compromisos del Rebaño

Con 17 puntos acumulados, las Chivas mantienen vivas sus aspiraciones de clasificar a la Liguilla. El equipo tendrá una breve pausa debido a la Fecha FIFA, pero regresará a la actividad en la Jornada 13, cuando reciba a Mazatlán en el Estadio Akron. Posteriormente, cerrará el torneo regular enfrentando a Querétaro, Atlas, Pachuca y Rayados, compromisos que definirán su futuro en el campeonato.

BB